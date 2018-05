Democracia madeirense já teve 65 deputados na República

Na história da democracia da Madeira, a Região já teve 65 deputados no parlamento nacional, contando com os da Assembleia Constituinte e com os da actual legislatura. Desses 65 deputados, alguns estiveram na Assembleia da República escassos meses, mas outros por lá ficaram dezenas de anos, indo o recorde de permanência para Correia de Jesus (PSD – 34 anos). Quem ficou menos tempo foi Adelaide Ribeiro (PS – três meses). A esmagadora maioria foi constituída por homens, tendo apenas 11 mulheres assumido as funções de deputadas eleitas pela Madeira. Além disso, a maior parte das mulheres assumiu o cargo de forma transitória.

Apesar de serem eleitos pelo círculo da Madeira, inicialmente chamado de Funchal, nem todos os deputados tinham residência de facto na Região. Algo que, perante o parlamento, logo mudou, na maior parte dos casos, ao ser indicada a Madeira como morada. Algo que permitiu e permite, perante as regras do Assembleia da República, ter acesso ao subsídio para deslocação aérea à Região.

Com a recente notícia de que havia deputados a acumularem o apoio a viagens do Parlamento, 500 euros por semana com trabalhos parlamentares, com o subsídio social de mobilidade, a Assembleia da República veio dizer que não lhe compete fiscalizar se a morada indicada pelos deputados corresponde à sua real residência. Por isso, existem deputados, não apenas da Madeira, a indicarem como residência um local diferente daquele onde residem de facto.

Entres os deputados que, eleitos pelo círculo da Madeira, desempenham ou já desempenharam funções na actual legislatura, todos apresentam residência na Madeira, mas dois deles, Paulo Neves e Rubina Berardo, desempenhavam funções profissionais no continente, antes de assumirem os respectivos mandatos.

Nos últimos 20 anos, além das pessoas que actualmente desempenham funções de deputados, todos tinham morada profissional na Madeira à excepção de quatro. Guilherme Silva, Hugo Velosa e Correia de Jesus (os três deputados com mais tempo de permanência no parlamento português), eleitos pelo PSD, e Maximiano Martins, eleito pelo PS.

Ganhar ou permanecer 183 dias na Região

O local de residência no País, para efeitos fiscais, está definido no Código de IRS (CIRS). É essa residência que dá direito ao subsídio de mobilidade social.

O artigo 17º do CIRS define as condições que são necessárias para se ser considerado como tendo residência numa das regiões autónomas portuguesas, Madeira ou Açores. “Considera-se que no ano a que respeitam os rendimentos as pessoas residentes no território português são residentes numa região autónoma quando permaneçam no respetivo território por mais de 183 dias.”

O número dois do mesmo artigo esclarece que “para que se considere que um residente em território português permanece numa região autónoma, para efeitos do número anterior, é necessário que nesta se situe a sua residência habitual e aí esteja registado para efeitos fiscais”.

“Quando não for possível determinar a permanência a que se referem os números anteriores, são considerados residentes no território de uma região autónoma os residentes no território português que ali tenham o seu principal centro de interesses, considerando-se como tal o local onde se obtenha a maior parte da base tributável”.

Assembleia deve alterar as regras

Actualmente, cada deputado eleito nas regiões autónomas tem direito a 500 euros por semana, desde que participe em trabalhos parlamentares. Além desse apoio, podem e muitos o têm feito, solicitar o montante do subsídio social de mobilidade. Quando se tornou pública essa situação, o presidente da Assembleia da República disse não haver qualquer ilícito ou situação eticamente criticável. Ainda assim, decidiu pedir um parecer à subcomissão de Ética.

Na última semana, foi tornado público que o parecer, da autoria de Luís Marques Guedes e já aprovado, vai no sentido de ou alterar as regras da atribuição do apoio, conformando-as com as alterações efectuadas ao subsídio de mobilidade, ou passando o parlamento a assumir directamente o custo, o que, aliás, já acontece com os deputados eleitos pelos círculos fora do País.