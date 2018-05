Delicadeza e talento em ‘Still Singing

A delicadeza do trabalho de Hanamaro Chaki é elogiada pelos que se cruzam com os seus desenhos e pinturas ou ainda as construções em papel que faz e ensina a fazer em workshops de origami. Fantástico, misterioso e mítico são outros adjectivos usados para falar do trabalho da artista plástica japonesa, actualmente a residir na Madeira e com uma exposição patente ao público na Galeria da Escola Secundária Francisco Franco. ‘Still Singing’ pode ser vista até sexta-feira.

A exposição surge no âmbito das actividades expositivas da Galeria escolar. “Para esta mostra a artista desenvolveu um conjunto de trabalhos novos, quase miniaturais em que a figuração híbrida e onírica que lhe é própria, se alia a um vazio e a uma depurada construção expositiva”, convida a coordenadora pedagógica do espaço, professora e artista plástica Filipa Venâncio. “Hanamaro recorre a um trabalho de desenho e pintura muito subtil, delicado, minucioso e detalhista para falar de emoções profundas”, acrescenta.

‘Still Singing’ é formada por pinturas miniaturais e por uma intervenção pictórica de carácter efémero em três painéis. Este trabalho, explica Filipa Venâncio, recupera um pouco a figuração e a escala presentes noutras mostras da artista. P.H.