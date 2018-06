Delegado da FPF tira título ao Marítimo

A equipa de futebol feminino do Marítimo perdeu o título do Campeonato Nacional de Promoção de forma incrível, o que já motivou protesto por parte da equipa madeirense.

Depois do triunfo (6-3) no primeiro jogo da 3.ª fase, na Madeira, as verde-rubras perderam por 2-1, ontem, em Ovar, no fim do tempo regulamentar. O delegado da Federação Portuguesa de Futebol presente no estádio considerou que os golos não contavam para efeitos de desempate, mandando o jogo para prolongamento. Aí a Ovarense marcou mais um golo, fixou o resultado em 3-1 e conquistou o título nacional. O regulamento da competição, no Artigo 12.º, ponto 2, alínea b) aponta como segundo critério de desempate “a diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos Clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si, na fase da Prova em causa”. Assim, o Marítimo seria o campeão, uma vez que apresentava 7-5 em golos nesta terceira fase da competição, que serve para apurar o campeão. Isto tendo em conta o resultado no final do tempo regulamentar que é aquele que interessa para o efeito. Ou seja, de acordo com o regulamento, e uma vez que ambas as equipas tinham uma vitória (3 pontos), tudo seria decidido pela diferença de golos. E isso era favorável ao Marítimo.

O ponto 6 do mesmo artigo acrescenta ainda o seguinte: “Nas finais jogadas a “duas mãos”, se no final do tempo regulamentar do segundo jogo o resultado estiver empatado no conjunto das “duas mãos” é realizado um prolongamento de 30 minutos”. O que não era o caso, não se justificando, por isso, essa decisão.

Em todo o caso, torna-se difícil perceber como é que a Ovarense conquista o título quando tem pior registo que o Marítimo ao nível dos golos. Perante este cenário, os responsáveis verde-rubros entendem que os regulamentos da competição não foram respeitados e já protestaram a decisão do delegado da FPF presente em Ovar.

Esta situação, como é natural, motivou grande desilusão junto de jogadoras, equipa técnica e dirigentes verde-rubros, espelhando enorme sentimento de injustiça. Depois de ter assegurado uma inédita subida ao escalão principal do futebol feminino em Portugal, o Marítimo estava perante a possibilidade de assegurar o título do Campeonato Nacional de Promoção, sobretudo depois do triunfo 6-3 na Madeira. Mas marcar mais golos... não chegou.