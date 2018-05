O Estoril, orientado pelo madeirense Ivo Vieira, que tem como adjunto um outro madeirense, Miguel romão, caiu ontem para II Liga, depois de um empate sem golos no terreno do Feirense, resultado que garantiu a permanência à equipa da casa.

Num jogo intenso e emotivo, o Estoril foi quem teve mais iniciativa de jogo, mas a defesa do Feirense, apesar de demonstrar alguma ansiedade, conseguiu travar o ímpeto da equipa de Ivo Vieira.

No final do encontro, naturalmente desolado, o treinador madeirense vincou:

“Sabíamos ao que vínhamos. Sabíamos que tínhamos um adversário que procurava o mesmo que nós. É um momento de tristeza no balneário porque ninguém gosta de passar por esta situação.

No jogo fomos melhores em todas as fases e um reflexo das coisas boas que a equipa apresentou durante a época, mas pecámos muito na concretização. Tivemos duas ou três situações em que podíamos ter marcado. Ao longo do campeonato fomos uma equipa que nunca conseguiu marcar muitos golos.

A equipa teve um comportamento bom perante um adversário que lutou com as suas armas. É triste, mas o futebol é isto. Infelizmente, calhou-nos a nós. Dei o meu máximo para que isto não acontecesse.

Aqueles que somaram mais pontos é que se mantêm na I Liga. Agora é repensar o futuro, sobretudo quem tem responsabilidades no futuro. O Estoril é um clube querido e educado, no qual dá prazer trabalhar. Temos de aguardar para ver o que vai acontecer no Estoril”.