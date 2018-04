É num espaço privilegiado e unicamente destinado ao vinho, no Largo da Restauração, no Funchal, que já está a decorrer uma iniciativa onde poderá descobrir vinhos brancos, tintos, rosés e espumantes da Madeira, no âmbito das festividades da Festa da Flor.

Numa organização da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, o evento estará aberto ao público até domingo, dia 29, entre as 15 horas e a meia-noite. E para além da degustação dos vinhos com DOP ‘Madeirense’, IGP ‘Terras Madeirenses’ e Espumante de Qualidade da Madeira, os visitantes terão ainda a oportunidade de conhecer melhor estes produtos através da participação em masterclasses, aliando assim o conhecimento ao lazer.

Hoje há masterclass ‘Vinhos Brancos, Tintos e Roses da Madeira’, com o orador e enólogo, João Pedro Machado, das 15h30 às 17 horas.

Hoje também há masterclass ‘Vinhos Brancos, Tintos e Roses da Madeira’ em harmonização com acepipes, com o orador e sommelier, Américo Pereira, das 18 às 20 horas.