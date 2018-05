Definir tempos máximos de espera na saúde

Já que o Governo Regional não fez o que devia e estava previsto em lei, o CDS avança com um projecto de Decreto Legislativo Regional para que sejam definidos os tempos máximos que os madeirenses têm de esperar para ter acesso a cuidados de saúde como cirurgias, exames complementares de diagnóstico, consultas e cuidados domiciliários, entre vários outros. A iniciativa do CDS será formalizada na próxima segunda-feira, junto dos serviços da Assembleia Legislativa da Madeira.

Como é explicado no documento do grupo parlamentar do CDS, “a Lei n.º 15/2014, de 21 de Março, que consolidou a legislação em matéria de direitos e deveres do utente em termos de acesso aos serviços de saúde, foi adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2016/M, de 28 de Janeiro. Nesta foi estabelecido no artigo 27º, n.º 1, que caberia ao Governo Regional, por portaria do responsável pela área da saúde, estabelecer os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) para todo o tipo de prestações sem carácter de urgência, nomeadamente ambulatório dos centros de saúde, cuidados domiciliários, consultas externas hospitalares, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e cirurgia programada. No entanto, passados dois anos desde a sua entrada em vigor, ainda está por regular esta matéria”.

Nunca, até hoje, os responsáveis pela saúde na Região, ao contrário de que se tem verificado a nível nacional, produziram a portaria a definir os tempos máximos. Certamente que não por lapso, mas por opção. A iniciativa do CDS surge do entendimento de que não é possível esperar mais para que os madeirenses deixem de ser “cidadãos de segunda” e passem a de “primeira”, como acontece com os do continente.

“O objectivo de melhorar efectivamente o acesso ao Serviço Regional de Saúde e de criar condições para uma gestão activa, integrada e atempada do percurso dos utentes na procura de cuidados de saúde, importa agora redefinir os tempos máximos de resposta garantidos de modo a melhorar o acesso atempado aos cuidados de saúde e alargar a sua aplicação às prestações de cuidados de saúde programados.”

No CDS, em questões da saúde, tem tido mais protagonismo o deputado Mário Pereira, que é medico, nomeadamente em intervenções na ALM, quando são discutidas questões do sector, como nesta semana durante o debate sobre a saúde, com o Governo regional.

O deputado lembra que “foram prometidos mais 30 milhões de euros para a Saúde durante a discussão do Orçamento para 2018, pelo vice-presidente, em Dezembro de 2017, mas uma consulta ao Boletim de Execução orçamental dos primeiros três meses deste ano há apenas pouco mais de um milhão de euros a mais”.

O médico reconhece que o tempo médio de espera aumentou, a nível nacional, passando de 2,6 meses para 3,1. Mas esse é um tempo insignificante quando comparado com os 39 meses de média que se espera na Madeira.

O deputado dá o exemplo do que aconteceu com o Programa de Recuperação de Cirurgias. “O programa de recuperação de lista de espera efectuado sobre o joelho e centrado exclusivamente no hospital veio a revelar-se um fracasso completo, pois permite um conjunto de situações promíscuas por parte da gestão do mesmo. Situação distinta de outros programas de lista de espera nacionais e europeus.” “Realizam-se no SESARAM agora menos cirurgias do que no último ano do mandato de Alberto João Jardim, 2014” e “há mais 2.200 cirurgias em espera do que no início do mandato de Miguel Albuquerque”.

O CDS considera que a proposta, que apresenta ao parlamento, “é razoável e aplicável porque é progressiva e com tempo de adaptação para o SESARAM”, 12 meses.