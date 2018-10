Ficaram definidos no passado fim-de-semana todos os jogos referentes aos 16 avos-de-final da Taça de Portugal em andebol feminino, e que estão agendados para o próximo mês de Novembro.

Nos encontros realizados da primeira eliminatória de destacar a vitória do ‘regressado’ Benfica, no reduto do Vela de Tavira, por 28-18. A equipa encarnada que esteve várias décadas ausente das provas...