Definição de desafios

Um total de 83 empresas assinaram ontem os registos de pagamentos dos seus projectos no valor global de 2,2 milhões de euros, aprovados ao abrigo dos vários Sistemas de Incentivos, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Edifício do Governo regional. Até à data, os apoios co-financiados pagos desde o início do ano já ascendem a mais de 9,3 milhões de euros de um total deste período de programação de 36 milhões de euros no apoio a projectos empresariais.

No entanto, foi a intervenção do presidente do Executivo, Miguel Albuquerque, que marcou a cerimónia, uma vez que este deixou bem claro que há três desafios cruciais para o futuro da Região, entre os quais a questão da mobilidade aérea, na qual reafirmou que não aceita que sejam os madeirenses a ter de pagar para viajar para o território português, cabendo as despesas, sejam elas quais forem, ao Estado.

Outro desafio que se coloca ao futuro do arquipélago é o importante contributo dos fundos comunitários e, tendo os três países com Regiões Ultraperiféricas (RUP’s) acordado a mais-valia que são para a União Europeia, não faz sentido que no próximo Quadro Comunitário de Apoio venham a receber menos do que o valor actual (2014-2020). Aliás, querem mais.

Por fim, não podendo a Região continuar dependente de limites operacionais no Aeroporto da Madeira que foram fixados nos anos 60 do século passado, tendo os equipamentos tecnológicos evoluído nesse período, não faz sentido que se mantenham na mesma. Albuquerque exige a revisão dos limites, instando as entidades competentes na matéria a saírem do “imobilismo e conservadorismo” com que têm encarado o assunto.