Dedicação a 100%

Catalina Almeida tem 25 anos e é natural de São Martinho, no Funchal. Em Junho passado, foi distinguida pela Universidade do Minho com uma Bolsa de Excelência, pela média de 20 obtida no ano lectivo 2016/2017, o último do seu mestrado integrado em Engenharia Biomédica.

A estudante madeirense, que está a desenvolver um ‘software’ médico para ajudar os cirurgiões a treinar operações,...