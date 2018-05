Décio Andrade com mínimos internacionais

O atleta do GD Estreito, Décio Andrade alcançou no passado fim-de-semana os mínimos para poder participar nos Campeonatos do Mediterrâneo em atletismo, no escalão sub-23.

O madeirense conseguiu o feito no torneio internacional de atletismo que teve lugar em Vila Nova de Cerveira, nomeadamente na prova dos do lançamento do martelo, onde registou a marca de 65,15 metros, mínimo exigido para os referidos campeonatos. Com este resultado Décio abriu assim a época de verão da melhor forma possível, pulverizando o seu próprio recorde regional de sub-23, que se traduzia na marca dos 61,05 metros.

Já esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Atletismo divulgou a lista dos convocados da seleção lusa que irá participar na Taça da Europa dos 10.000 metros, agendado para o dia 19 de Maio. Nesta convocatória destaque para a atleta continental do GD Estreito, Cátia Santos que viu assim reconhecida a sua excelente prestação no Campeonato Ibérico de 10.000 metros onde foi a segunda melhor atleta lusa, e sexta da geral com o tempo de 33.35,03 minutos.