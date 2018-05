Debate sobre o aeroporto

A operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira vai estar em discussão, no plenário do parlamento regional, depois de já ter sido debatida em várias audições que decorreram na comissão de Economia, Finanças e Turismo.

O grupo parlamentar apresentou um requerimento para a realização de um debate de urgência, com a presença do governo regional que deverá ser agendado rapidamente.

A bancada da maioria já tinha sido responsável, em Outubro do ano passado, pelo pedido de audições parlamentares sobre a operacionalidade do aeroporto e pretende, agora, promover uma discussão alargada, envolvendo o governo regional.

No texto do requerimento é referida a “maior frequência das situações de inoperacionalidade” do aeroporto, muitas delas motivadas pelo cumprimento das condições de operação estabelecidas em 1964 e que nunca foram revistas.

Depois da audições realizadas - foram ouvidos pilotos, a ANAC, o IPMA e outros especialistas - e dos “recentes episódios de inoperacionalidade”, o PSD entende que é tempo de procurar soluções.

A inoperacionalidade do aeroporto motivada, sobretudo, pelos limites de vento, afecta residentes e turistas e tem repercussões na economia regional.

“A regularidade com que este tipo de situações se tem verificado impõe um debate mais aprofundado e urgente sobre esta temática, a fim de analisar as causas, consequências e encontrar possíveis soluções para mitigar os constrangimentos por elas causados”, justifica o grupo parlamentar presidido por Jaime Filipe Ramos.

Nas várias audições realizada na comissão de Economia, foi referida a necessidade de rever os limites do operacionalidade do aeroporto, uma vez que a pista sofreu alterações muito significativas, desde 1964 e os aviões evoluíram muito.

A instalação de sistemas de informação mais precisa das condições de vento também foi defendida.

O Aeroporto Internacional da Madeira tem limites de vento (15 nós) obrigatórios, o que não acontece em mais nenhum. Só a passagem a limites indicativos já seria suficiente para diminuir drasticamente o número de voos afectados.