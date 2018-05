Debate no Monte ferveu com questão da segurança

Os ânimos aqueceram ontem no debate ‘Pensar a Freguesia do Monte - Segurança, Intervenções Prioritárias, Futuro’, com a questão da segurança no Largo da Fonte a gerar revolta entre vários populares, que não se coibiram de confrontar o vereador João Pedro Vieira da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com as suas próprias declarações e de o acusar de mentir. O debate foi promovido pela Junta no âmbito dos 450 anos que o Monte. Decorreu no Colégio Infante D. Henrique também com o vereador Bruno Martins e o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado. A vereadora Madalena Nunes esteve na plateia, junto com cerca de meia centena de interessados, de dentro e de fora da localidade.

Com o pelouro da Protecção Civil, Bombeiros e da Fiscalização Municipal, João Pedro Vieira afirmou que não havia razões para insegurança e terá sido esta frase que levou logo na fase das questões Carla Mendonça a acusá-lo de faltar à verdade. “Como tem a distinta lata de vir mentir ao Monte, dizendo que há segurança no Largo da Fonte, quando desde Agosto do ano passado o senhor tem indeferido todos os pedidos de realização de qualquer evento no Largo da Fonte com base na insegurança do local ou nas dúvidas que o Sr. Vereador tem da segurança no local”, questionou a moradora, e ofereceu-se para lhe mostrar várias árvores que precisam de ser abatidas rapidamente. “Não há necessidade de planeamento, há necessidade de segurança, de manter vivas as pessoas que por ali circulam diariamente”, afirmou, rejeitando o “discurso redondo” do vereador.

João Pedro Vieira tem ligações familiares ao Monte mas não se livrou das críticas dos populares, ainda bastante transtornados pelo acidente que matou 13 pessoas.

Antes da fase de perguntas, o vereador eleito pela Coligação Confiança começou por assegurar que ao longo dos últimos quatro anos a CMF tem trabalhado para devolver o sentimento de segurança, depois da aluvião de 2010, dos incêndios de 2016 e do acidente do ano passado. “O que nós desejamos é que no final deste processo todos aqueles que residem na Freguesia do Monte e todos os que nos visitam possam voltar a sentir-se totalmente seguros e possam voltar a ter uma vida normal”.

Os investimentos já concluídos representam 1,2 milhões de euros e há mais 1,2 de obras em curso, num total de 7 milhões de investimento directo na freguesia, contabilizou.

Desde 15 de Agosto do ano passado, garante que o trabalho tem sido feito, nomeadamente a monitorização e avaliação da zona do Largo da Fonte. “O que podemos garantir hoje é que não existem situações urgentes ou emergentes que coloquem em causa a segurança das pessoas que diariamente frequentam o Largo da Fonte, porque se assim fosse, como é óbvio, teríamos de ter tido outra actuação, nomeadamente relativamente à interdição daquele espaço. Felizmente isso não aconteceu”, disse na intervenção inicial. Já na resposta às críticas, explicou que não existe perigo urgente, mas que a intervenção pretende precisamente evitar situações futuras e que as obras e este sentimento de insegurança justificaram a não autorização de eventos, respondeu.

Os trabalhos no Largo da Fonte começam já no dia 28 e vão nesse sentido, explicou o vereador, trabalhos estes que fazem parte de um projecto mais alargado de requalificação na Freguesia do Monte..

O vice-presidente do Governo também levou os seus números. A canalização da Ribeira do Monte está concluída, custou 1,2 milhões de euros e a da Ribeira da Corujeira do Monte, vai chegar a 1,4 milhões. As limpezas da vegetação invasora e as intervenções de privados com o apoio do PODRAM atingem vários hectares. Por sua conta, o Governo vai reabilitar a ER 103, que liga ao Poiso, está a investir na consolidação da faixa corta-fogo com privados e na instalação da rede hídrica do Caminho dos Pretos, que vai custar 1,8 milhões de euros. A recuperação da Capela das Babosas foi outro compromisso de Pedro Calado. “Vamos ter de conseguir concretizar esse projecto”. Será quase uma réplica da que foi levada pela enchente em 2010 e vai custar cerca de 400 mil euros. Deverá estar pronta para as cerimónias no próximo ano.