Debate debruça-se sobre cultura na política

O Funchal é um das cidades integradas no próximo debate da Acesso Cultura, agendado para terça-feira, às 18h30 também em Évora, Lisboa, Porto, S. Brás de Alportel e Vila Nova de Famalicão. O debate decorre na sede do Dançando com a Diferença, na Rua dos Barcelos n.º 9, em Santo António, este ano dedicado à questão da envolvência ou não das organizações culturais na política e as consequências.

Podem as organizações culturais fazer política? Devem? As perguntas terão certamente reposta neste debate, mas poderão não ser repostas simples e outras perguntas certamente também vão surgir, até porque a questão, refere a organização, também pode ser colocada de outra forma. Podem as organizações culturais ser neutras? Devem?

O debate é promovido pela Acesso Cultura, uma associação sem fins lucrativos de profissionais da cultura e de pessoas interessadas nas questões de acessibilidade. Não é o primeiro debate que estende à Madeira com a ajuda do projecto madeirense que promove a inclusão através da arte. “Nos casos em que se defende a neutralidade, parece existir alguma confusão em relação ao que se entende por ‘político’ (e por ‘partidário)´, refere o texto de apresentação da iniciativa. “Existe ainda alguma preocupação em relação à possibilidade de alienar parte do público por defender determinadas posições políticas. Por outro lado, há cada vez mais organizações culturais a querer assumir as suas responsabilidades naquilo que é o pensamento, o debate e a prática no âmbito da nossa vida em comum na cidade (pólis) e no mundo. Alguns vêem nisto uma obrigação; outros, um certo oportunismo. As tutelas nem sempre se sentem confortáveis. Quais os riscos para as organizações culturais ao tomarem uma ou outra posição? Quais as expectativas dos cidadãos?”

As questões estão lançadas, os convidados escolhidos e em cada cidade um debate vai ajudar a explorar este tema e quem sabe clarificar posições. Na Madeira, o debate vai contar com a participação de Ester Vieira, actriz e membro da direcção da Associação Teatro Experimental do Funchal e da Companhia de Teatro e Oficina Versus Teatro, que também promove a inclusão através da arte; de Maurício Reis, um dos directores da Porta33 - Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea; e de Paulo Esteireiro, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical e da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. A conversa será moderada pelo jornalista Filipe Gonçalves. É de participação livre.