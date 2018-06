De pequenos milagres vive uma nação sofredora

Os portugueses pararam ontem à hora do almoço para verem a selecção em acção. Em muitas ‘tascas’ e restaurantes madeirenses os ‘pratos do dia’ voaram mas, por muito que se tenham esmerado os cozinheiros, a todos pareceu que faltou sal e pimenta ao manjar. Até a cerveja aparentou estar insossa, perante aquilo que se assistia directamente da Rússia, ainda que o mais importante tenha sido conseguido: matámos a fome e sede...

A exibição de Portugal foi confrangedora, não vale a pena negar as evidências, aliás, partilhada pela esmagadora maioria dos portugueses, num jogo que valeu pelo golo madrugador de Cristiano Ronaldo e pela segurança e classe de Rui Patrício, a quem a FIFA ‘roubou’ o título de ‘melhor em campo’.

De pequenos milagres viveu uma vez mais uma nação sofredora. Mas será que vale a pena ilustrar e recordar a angustiante exibição da selecção das quinas? Não será melhor realçar o facto de termos dado um passo importante rumo aos oitavos-de-final do Mundial’2018?

O ‘futebol de arte’ e o ‘futebol de resultados’, que num mundo perfeito vivem em simbiose, não se encontraram em Luzhniki, o palco da final de 14 de Julho. Se à partida acreditava-se que Portugal iria apresentar um futebol ofensivo, autoritário, com muita posse e toque de bola, a aposta saiu furada. No entanto, o (mias) importante foi conseguido, apesar do domínio do adversário, que justificou melhor sorte.

Com efeito, Marrocos foi superior em (quase) todos os capítulos jogo. Só ao nível da eficácia ficou atrás do campeão europeu, uma vez mais por culpa de Cristiano Ronaldo, que conseguiu fugir à marcação de um ex-internacional português, Manuel da Costa, defesa central que não deixou saudades na sua passagem pelo Nacional, que viu ‘fugir’ o melhor do mundo para o golo.

Aos quatro minutos de jogo, Portugal assumia uma importante vantagem, que deixava antever que poderíamos vingar de forma gloriosa a derrota sofrida diante deste mesmo opositor (3-1), há trinta anos, no Mundial do México, em 1986, que atirou a selecção nacional para fora da competição, toda ela vivida em ‘clima de guerra’, espoletado pelo ‘caso Saltillo’, uma das páginas mais negras do futebol português.

Quis o destino que ontem a história tivesse sido outra, ainda que o sofrimento, a tónica da vida de muitos portugueses, tivesse sido por demais evidente.

A selecção africana teve mais garra, mais força e revelou sempre maior disponibilidade física, perante um conjunto apático e confuso, que raramente conseguiu fazer dois passes seguidos e jogadas com conta peso e medida.

Salvou-se o golo, a vitória, mas fica o aviso de que será preciso fazer um pouco mais, ainda que para muitos esta teoria possa ser atirada para o lixo, pois na fase de grupos do Euro’2016, que vencemos, passámos com três empates. Hoje temos mais um ponto que então. Portanto, o que manda é o resultado. Seja insosso ou não o caminho, bastando recordar que há uma velha máxima no futebol que diz que quem marca ganha. Ora aí está uma verdade crua e dura... para os marroquinos. Para Portugal continua a festa!