De Molière aos 4Litro em comédias distintas

‘O Doente Imaginário’ e ‘Sou Virgem e tenho 43’ são produções de universos distintos dentro da representação o que não invalida que se cruzem na comédia numa mostra de Teatro abrangente e com espaço para grupos da Madeira e de fora. Falamos do Festival de Teatro de Machico, um festival de teatro amador que continua este sábado e domingo com duas novas propostas. A peça ‘O Doente...