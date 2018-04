De final em final até ao objectivo

O União pode carimbar, esta tarde, a melhor fase da temporada em caso de triunfo na visita ao Famalicão. Cada jogo é uma final para os unionistas, tendo em vista o objectivo de alcançar o objectivo da manutenção na II Liga. Depois de dois triunfos consecutivos, a equipa orientada por Ricardo Chéu renova a esperança de atingir a meta, numa luta que será até ao fim. Para já, na entrada para a 36.ª jornada, o União está ainda dois pontos abaixo da linha de água, mas até pode terminar o fim-de-semana em zona de salvação.

O Famalicão ocupa uma zona tranquila, já sem hipótese de subir de divisão e a uma distância considerável dos lugares de descida. Já o União entra em campo para mais uma final, uma vez que este jogo volta a ter carácter decisivo. Será assim até final do campeonato. Os unionistas ainda não conseguiram vencer três jogos consecutivos neste campeonato, mas hoje podem alcançar tal registo. Seria o cenário ideal para encarar as duas últimas jornadas com elevados índices de motivação e confiança em alta. Este é o momento de todas as decisões e os unionistas pretendem continuar a responder de forma positiva.