De bicicleta para a subida

Um excelente golo de Ricardo Gomes, num pontapé de bicicleta de exemplar execução, lançou ontem o Nacional para uma vitória importantíssima sobre a Académica, que não só permitiu manter a liderança, mas também deixou o seu opositor, um adversário directo na luta pela subida de divisão, à distância de oito pontos.

Num Estádio da Madeira bem composto de espectadores, assistiu-se a uma primeira parte jogada a ritmo intenso, com muita luta pela bola mas escassez de bom futebol. A pressão do jogo fazia-se sentir de parte a parte, ocasionando muitos passes falhados e precipitação no momento de definição dos lances.

As oportunidades de golo durante esse primeiro período foram, por isso, escassas. Realce, logo nos primeiros dez minutos, para um remate de Camacho às redes laterais e, na resposta, para uma boa defesa de Daniel Guimarães a um disparo forte de Nélson Pedroso.

Depois, só aos 36 minutos voltaram as emoções fortes ao estádio, com um remate de Christian que obrigou Ricardo Ribeiro a defender para a frente. Já com o intervalo a chegar, foi a vez do guarda-redes do Nacional estar, de novo, em foco, desviando para canto um remate em jeito de Luisinho.

O descanso fez bem ao Nacional, que viveu o seu melhor período no jogo. Depois de Ricardo Ribeiro ter negado, novamente, o golo a Christian, num forte disparo de longe (47) e de Murilo ter rematado ao lado, no minuto seguinte, os alvinegros chegaram ao golo. E que golo! Campos combinou bem com Murilo e cruzou para Ricardo Gomes que, no interior da área, dominou com o pé, levantou a bola e rematou de bicicleta sem hipóteses para o guarda-redes.

No minuto seguinte, o Nacional podia ter resolvido o jogo em definitivo, num forte remate de Christian defendido por Ricardo Ribeiro.

Só que, depois, a equipa alvinegra recuou no terreno, com a Académica a tomar as rédeas do jogo, na procura do golo do empate. A verdade, porém, é que o Nacional soube sofrer, embora a Académica nunca tenha conseguido criar lances de golo iminente. A falta de discernimento no momento do último passe foi a grande pecha revelada pelos estudantes, que apenas aos 87 minutos criaram um lance de real perigo, resolvido por Daniel Guimarães.