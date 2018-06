DBRS atribui à Região notação dois níveis acima da Moody’s

A par da notação de rating da Moody’s, que vem sendo atribuída desde 2002, a Região passou a beneficiar da atribuição de uma segunda notação de rating, por parte da agência canadiana DBRS.

O processo, solicitado pelo Governo Regional, culminou com a atribuição da classificação de BB (lixo- segundo nível da categoria de investimento especulativo), mas que posiciona dois níveis (‘notches’) acima da notação de rating (B1) atribuída pela Moody’s à Região. Quanto à perspectiva para a evolução da qualidade da dívida da Região a DBRS considera-a “estável”. De acordo com o vice-presidente do Governo, com esta notação complementar, a Região, vê a sua credibilidade fortalecida.

Por outro lado, reforça Pedro Calado, fica assegurada uma das condições imprescindíveis ao acesso a mercados internacionais, o que reforça a possibilidade da Região obter liquidez com sucesso e de ver alargada a sua base de financiadores.

“É importante acentuar que das quatro maiores agências de rating, duas atribuem notação à Região, o que reflecte, também, a diminuição da pressão sobre a Madeira”, sublinha Calado, adiantando que a notação agora concretizada está suportada na evolução positiva a nível da dívida e na melhoria, continuada e sustentada, das condições financeiras da Região.

O vice-presidente defende, ainda, que este é o resultado da “política conduzida pelo Governo Regional, mas sobretudo, do empenho e dos esforços realizados pelos madeirenses, que ajudou a reforçar a credibilidade da Região nos mercados, facilitando a atracção de investidores financeiros nacionais e internacionais, assim como o acesso ao crédito por parte das empresas regionais, com cotações mais favoráveis”.

Ao DIÁRIO o vice-presidente explica ainda que com a notação da agência canadiana abrem-se novas perspectivas em termos de renegociação das linhas de financiamento e da análise de risco da Região. Fica assim mais facilitada a negociação já iniciada a semana passada junto da banca, para a alteração e redução de algumas linhas de financiamento praticadas e que têm taxas superiores às que o mercado está a executar agora. Benefícios que, a concretizarem-se, implicarão muitas poupanças para a Região.

“Isto é mais um passo importante que confirma a estratégia que temos vindo a seguir e que nos permite encarar com maior confiança a redução do custo da dívida e também poder fazer melhores investimentos nas áreas essenciais para a melhoria dos serviços públicos como a educação e a saúde”, acrescenta Pedro Calado, lembrando que o mesmo exemplo deveria ser seguido pelo Governo da República, baixando a taxa de juro do empréstimo que tem com a Região.

‘Salvadora’ de Portugal

A agência de notação financeira canadiana, que classificou o rating português em BBB, dois níveis acima de ‘lixo’, em Abril passado, faz agora também uma apreciação positiva da evolução da economia madeirense.

A DBRS tem tido nos últimos anos um papel fulcral para Portugal. Não fosse esta agência o país teria atravessado um caminho mais penoso nos mercados nos últimos anos. Foram os canadianos que mantiveram as obrigações portuguesas qualificadas para o determinante programa de compra de dívida do Banco Central Europeu (BCE) quando eram os únicos entre as grandes agências de rating a manter o país fora da categoria lixo.

A DBRS vai passar, agora, a calcular também a Madeira, atribuindo-lhe um rating sub-soberano, com duas datas de avaliação, estando a segunda prevista para 19 de Outubro.