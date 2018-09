A participação dos atletas madeirenses no XIX Campeonato Europeu de Goju Ryu disputado na Maia terminou ontem com mais um resultado satisfatório, desta vez alcançado por David Moreira, atleta do Clube Karaté do Caniço.

O karateca, que foi acompanhado pelo treinador Eduardo Martins, sagrou-se vice-campeão europeu em kumité, após ter disputado duas eliminatórias, com vitórias (10-8)...