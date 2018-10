Esta semana foi apresentado o trailer do filme “Dark Phoenix”, o oitavo filme protagonizado por esta equipa de heróis mutantes da Marvel e provavelmente o último produzido pela Fox, antes de passar a fazer parte do Império Disney.

Para a maior parte das pessoas que já leram os X-Men em Banda Desenhada, a melhor aventura alguma vez apresentada nas revistas dos heróis mutantes foi a saga da Fénix Negra (“Dark Phoenix”, no original). Este épico narrativo teve início no ano 1976, na revista “Uncanny X-Men” #101, com argumento de Chris Claremont e ilustrações de Dave Cockrum. Nesta revista, ao regressar de uma missão no espaço, a jovem Jean Grey é exposta à radiação mortal de uma tempestade solar, mas em vez de morrer, ressurge associada a uma entidade de poder cósmico infinito e assume uma nova identidade: a Fénix.

Os números seguintes da revista apresentam a evolução, corrupção e queda desta jovem mutante, desenhada com o traço do incomparável John Byrne, que ilustrou de forma sublime os atos sinistros de Jean Grey como Fénix Negra, incluindo a destruição da estrela D’Bari e do único planeta habitado que a orbitava, matando biliões de criaturas que lá viviam.

A saga da Fenix Negra finalizou na lua, numa aventura publicada na revista “Uncanny X-Men” #138, onde os X-Men foram raptados pelos Shi’Ar, uma raça extraterrestre que os desafiou para o “Arin’n Haelar”, um duelo de honra que não podia ser recusado, como castigo pelos crimes de Jean Grey. Este confronto marcou o fim da saga original da Fénix Negra e o início de muitas outras aventuras cósmicas dos X-Men.

Vários elementos desta saga foram adaptados para o cinema no ano 2006, no filme “X-Men: The Last Stand”, mas o resultado final ficou muito aquém das expectativas dos fãs dos X-Men, que consideram este filme o mais fraco da série.

Agora, na nova realidade criada em 2014 pelo filme “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”, a Fox tem a possibilidade de adaptar novamente o épico da Fénix Negra e fazer justiça à saga onde a jovem mutante conhecida como Jean Grey morreu pela primeira vez.