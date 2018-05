“Dar o melhor para que estreia no Aleste seja memorável”

Cooper Crain, Dan Quinlivan e Rob Frye, colectivamente conhecidos como Bitchin Bajas, são um dos grupos de destaque da edição deste ano do festival Aleste que decorre no sábado, 26 de Maio, no Complexo Balnear da Ponta Gorda.

Os músicos oriundos de Chicago, nos Estados Unidos da América, conhecidos por viajarem através de sonoridades experimentais, acederam a responder, por escrito, a algumas perguntas do DIÁRIO, a começar pelas expectativas em torno da sua estreia na Madeira.

“Nós vamos tocar principalmente material do nosso novo álbum ‘Bajas Fresh’. Iremos misturar sintetizadores, órgão, flauta, saxofone e electrónica, tudo para criar uma sonoridade de textura difusa e quente”, dizem os músicos. “Esperamos poder obter um certo movimento que pareça natural e seja bem tocado à medida que nos apresentamos, e que isso possa influenciar a multidão e criar uma certa energia que as pessoas da Madeira certamente não esquecerão”.

O álbum ‘Bajas Fresh’, gravado em ‘casa’, foi feito principalmente ao vivo, e depois da edição e ‘overdubbing’, várias faixas foram enviadas a Jim O’Rourke para ‘misturar’.

E qual tem sido a receptividade portuguesa ao novo álbum? “Nós não temos certeza exactamente. Os nossos amigos que moram em Portugal parecem gostar, o que nos dá a sensação de que se conecta com o público local. Como esta também não é a primeira digressão que fazemos no País, estamos curiosos para ver se as pessoas reagirão bem a ela quando tocamos o álbum ao vivo”, explicam.

Embora um ‘mágico’ nunca revele o seu segredo, quisemos saber o que torna tão especiais as canções atmosféricas dos Bitchin Bajas, o que faz alguém escutar repetidamente as faixas sem nunca se cansar: “Sendo puramente musicais com frequências bem balanceadas. Já que nossas músicas apenas exploram uma ‘direcção’ de cada vez, permite-nos sermos bons nessa música e conseguimos saber quanto tempo essa sonoridade deve ser explorada. Existe uma janela de tempo onde as músicas sem movimento de acordes são as mais eficazes. Muito curto e não é nada, muito tempo torna-se a coisa mais chata que já ouviu. Apenas deixar a música decidir quanto tempo deve ser”.

Quisemos pois saber como é possível, hoje, ouvir música nova e experimental quando há muito ‘ruído’ produzido pela música comercial e toda a envolvente indústria de marketing. Terão os Bitchin Bajas algum conselho, como “não ouvir rádio nem assistir à MTV”? Sem querer, quiçá, serem incorrectos, a resposta foi mais simples do que seria de supor: “Ouça o que você quiser”.

Sobre referências musicais portuguesas dizem “existem alguns artistas contemporâneos que conhecem depois de tocar em Portugal ao longo dos anos. “Todos são maravilhosos e talentosos, a paixão está sempre presente”.

Quisemos pois saber que opinião têm de festivais de música como o Aleste, que oferecem a oportunidade de ver bandas alternativas e artistas deste calibre, numa pequena ilha como a Madeira: “Estamos muito felizes por termos sido convidados a partilhar a nossa música com a Madeira. Fazemos música para as pessoas e, para alcançá-las, acreditamos que não há nada melhor que uma apresentação ao vivo. Por isso, é de fundamental importância que festivais como Aleste existam, pois são cruciais para que bandas como nós - e outros projectos - possam tocar em qualquer lugar e conhecer todo tipo de público”.

A banda diz esperar ter tempo para conhecer a ilha, que lhes desperta grande curiosidade: “Parece ser um lugar de tirar o fôlego em termos de natureza. Também foi-nos dito que a comida é espectacular”.

Em termos de mensagem final, dizem esperar que o público aproveite ao máximo a música dos Bitchin Bajas: “Vamos dar o nosso melhor no palco para que esta estreia na Madeira seja memorável, lembrada por muito tempo”.