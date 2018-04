Danificou carro e colocou-se em fuga

Uma viatura ligeira, de marca Citroen, sofreu danos materiais significativos, na noite de terça-feira, na Rua Cruz de Carvalho, no Funchal.

Segundo o proprietário, o carro estava “devidamente estacionado” nesta rua, quando foi embatido por outro veículo, cujo condutor se colocou em fuga.

Tudo terá acontecido por volta das 22 horas, no momento em que o dono do Citroen parou o automóvel para ir beber um café nas imediações. Algum tempo depois, quando se dirigiu ao carro, deparou-se com o mesmo danificado, com a porta do lado do condutor completamente amolgada.

A mesma pessoa diz que “ninguém viu nem ouviu nada” e que o condutor não deixou qualquer contacto, colocando-se em fuga do local.

“Existem marcas deixadas na porta e tudo indica que se tratou de um carro claro, possivelmente branco”, referiu o lesado que diz já ter partilhado a ocorrência nas redes sociais, na tentativa de obter alguma resposta. A.F.