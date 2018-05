Daniel Ramos deve mesmo continuar

Pese embora algumas discrepâncias de opinião entre treinador e presidente, é quase garantido que Daniel Ramos vai continuar como treinador do Marítimo, cumprindo, de resto, o ano de contrato que ainda o liga aos verde-rubros.

Na reunião de quarta-feira entre Daniel Ramos e Carlos Pereira, foram discutidos diferentes temas, nomeadamente todas as situações vividas ao longo da temporada, foram esclarecidas alguns temas - recorde-se que Daniel Ramos declarara antes da reunião, logo após o jogo com o Sporting, que “houvera situações que não lhe agradaram” - mas o presidente da SAD maritimista, na reunião de quarta-feira, afirmou ao técnico que “preferia o certo do que o incerto”, ou seja, era mais acertado para a SAD manter um treinador que já conhece a casa, que desenvolveu um trabalho meritório ao longo destas duas últimas épocas e que levou o Marítimo à Europa logo no seu primeiro ano, do que apostar num outro cujo desfecho poderia ser uma incógnita.

Vai haver mais reuniões

De resto, as reuniões entre treinador e presidente vão continuar - “foi sempre uma normalidade nos reunirmos ao longo da temporada”, explicou Carlos Pereira - com uma nova reunião já agendada para a próxima semana.

Ontem, o Marítimo promoveu um almoço de fim de época com o plantel profissional e todo o seu staff, e presidente e treinador estiveram todo o tempo frente a frente, confraternizando e brindando ao futuro.

No final do almoço, Carlos Pereira dirigiu-se ao plantel, extravasando a satisfação pelo momento. “Estou satisfeito com todos vocês, mesmo que admita que alguns possam não estar comigo”, atirou.

O presidente maritimista admitiu não ter coração em determinados momentos. “Primo pela razão sempre em prol da colectividade”, justificou.

“Alguns de vocês não vão estar aqui amanhã. O futebol é assim, mas sinto uma enorme satisfação pelo facto do Marítimo ter conseguido valorizar e promover tantos que passaram por aqui, nomeadamente aqueles que chegaram ao clube vindo do anonimato e saíram extremamente valorizados”, sublinhou o presidente, num recado também aos jovens da equipa B presentes no almoço.

“Agradeço o vosso apoio e dedicação, espero que gozem umas boas férias. Não sei se o treinador vai contar com todos, mas vai com certeza apoiar todos aqueles que continuarem”, referiu Carlos Pereira numa alusão à continuidade de Daniel Ramos como treinador do Marítimo.