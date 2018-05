Daniel Ramos ‘despediu-se’ na Gala verde-rubra

Daniel Ramos ‘despediu-se’ na Gala do Marítimo, que o clube realizou na noite desta sexta-feira, na Sala de Congressos do Casino da Madeira. Eleito o treinador do ano, na hora do discurso o (ainda) treinador maritimista falou de “uma época difícil mas onde o clube saiu reforçado”, admitindo, contudo, que “poderia ter sido melhor”, assegurando depois que “todo o grupo deu o máximo e quem dá o máximo só pode ir para casa de cabeça tranquila”.

Reportando-se ao seu futuro imediato, Daniel Ramos reafirmou ser esta a altura de reflectir. “Quero ter no presidente um amigo para toda a vida e independentemente do que passar, serei sempre um maritimista”, concluiu.

Este foi, de facto, um discurso de Daniel Ramos em tom de despedida. E sabe o DIÁRIO que, pese embora mais um ano de contrato una as duas partes, é vontade do treinador deixar o Marítimo. Daniel Ramos terá colocado, na reunião que manteve com Carlos Pereira, um conjunto de exigências que acha imprescindível para continuar, pois, como disse anteriormente ao nosso jornal, “aconteceram coisas que não me agradaram”, pelo deseja ver alguma situações resolvidas o mais breve possível.

Neste contexto, na próxima semana vai acontecer mais uma reunião, possivelmente em Lisboa, para aclarar de uma forma definitiva o futuro de Daniel Ramos que, de acordo ainda com o que apuramos, não tem qualquer cláusula de rescisão para sair. No entanto, antes da Gala, Carlos Pereira, em caso de saída do treinador, exige ser ressarcido, para mais, como dizia, “porque também o Marítimo pagou [60 mil euros] quando o foi buscar ao Santa Clara”.

Recorde-se que o presidente do Marítimo salientou, há poucos dias, em entrevista ao DIÁRIO, que “se era para ficar contrariado era melhor não estar”, e Daniel Ramos manifesta vontade em não continuar, de acordo com o que apuramos, para o que será necessário um acordo entre presidente e treinador.

A próxima semana deverá ser decisiva de forma a ficar a saber-se o futuro imediato de Daniel Ramos.