Daniel Pegado venceu ‘regional’ de ciclismo

O ciclista da CD Escola de Santana (CDES) Daniel Pegado sagrou-se, este sábado, campeão regional de ciclismo de estrada, no decorrer da prova disputada nas ruas do Funchal.

Pegado impôs-se no ‘sprint’ final a Ricardo Abreu, do Clube Naval do Seixal (CNS), após uma luta intensa pela vitória ao longo das dez voltas do percurso e que se prolongou até à meta, localizada na Avenida do Mar. De resto, aos dois ciclistas, ambos pertencentes ao escalão master 40, foi averbado o mesmo tempo (01:23.46).

Na terceira posição classificou-se Paulo Camacho (CDES), que se impôs na disputa com José António Abreu (CNS). Também neste caso numa luta ao ‘sprint’ e com o mesmo tempo (01:24.16) para ambos. Camacho venceu na sua categoria -elites - à frente José Moniz, do Marítimo.

Nos sub-23, a vitória foi alcançada por Francisco Luís (Ludens de Machico), que foi 5.º na classificação geral, na frente de Marco Vieira (CNS).

Em femininos, o triunfo foi alcançado por Susana Freitas (CNS), que foi mais forte do que Mayra Abreu (2.ª) e Carla Melim (3.ª), ambas do Marítimo, ao longo das sete voltas do percurso.

Nos juniores, o primeiro lugar foi conquistado por Pedro Sousa (CNS), enquanto nos cadetes masculinos a vitória foi para António Fernandes (CNS). Já nos cadetes femininos, a melhor no final das três voltas ao percurso foi Mónica Martins, do Carvalheiro.

Paulo Nóbrega (CNS) sagrou-se campeão no escalão de master 30, enquanto em master 50 venceu Paulo Caires, da mesma equipa. A prova aberta foi ganha por Roberto Gouveia.

Na classificação colectiva, a vitória foi para o Clube Naval do Seixal, à frente do CD Escola de Santana, enquanto o Marítimo alcançava o terceiro lugar.

Refira-se que, em paralelo com o regional de estrada, disputou-se o 3.º Encontro de Escolas de Ciclismo, onde participaram 29 atletas.