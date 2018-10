Daniel e Kaká à mercê de Costinha

O plantel do CD Nacional arrancou ontem a sua derradeira semana de preparação com vista à sua estreia na edição de 2018/2019 da Taça de Portugal, onde irá defrontar o Lusitano Vildemoinhos, no reduto deste, na tarde de domingo.

A boa notícia neste início de semana para o técnico Costinha vai para o regresso ao trabalho normal por parte do guarda-redes Daniel Guimarães e o médio Kaká.

Depois de terem estado a fazer treino condicionado nos últimos tempos, os jogadores alvinegros foram já ontem dados como aptos clinicamente pelo que poderão integrar o trabalho normal junto ao restante plantel, apesar de alguns condicionalismo. Assim sendo tudo indica que o treinador Costinha conta com mais duas opções para o encontro do próximo domingo frente ao Lusitano Vildemoinhos.

Desta feita, o único ausente no treino de ontem veio a ser Witi, que continua ao serviço da seleção moçambicana, que joga hoje na Namíbia em partida da quarta jornada do grupo de apuramento para a CAN’2019. O regresso do jogador apenas acontece na quinta-feira, pelo que apenas no dia seguinte estará à mercê do técnico alvinegro.

A boa notícia neste início de semana para o técnico Costinha vai para o regresso ao trabalho normal por parte do guarda-redes Daniel Guimarães e o médio Kaká.

Depois de terem estado a fazer treino condicionado nos últimos tempos, os jogadores alvinegros foram já ontem dados como aptos clinicamente pelo que poderão integrar o trabalho normal junto ao restante plantel, apesar de alguns condicionalismo. Assim sendo tudo indica que o treinador Costinha conta com mais duas opções para o encontro do próximo domingo frente ao Lusitano Vildemoinhos.

Desta feita, o único ausente no treino de ontem veio a ser Witi, que continua ao serviço da seleção moçambicana, que joga hoje na Namíbia em partida da quarta jornada do grupo de apuramento para a CAN’2019. O regresso do jogador apenas acontece na quinta-feira, pelo que apenas no dia seguinte estará à mercê do técnico alvinegro.

Grupo Alvi-negros divulga galardoados da época

O grupo Alvi-negros escolheu já os galardoados da época 2017/18, galardões esses que premeiam os que mais se distinguiram ao logo da temporada ao serviço do CD Nacional e que serão entregues no habitual jantar anual, que este ano está agendado para 27 de outubro, na Cidade Desportiva ço do CD Nacional e que serão entregues no habitual jantar anual, que este ano está agendado para 27 de outubro, na Cidade Desportiva do e serão entregues no habitual jantar anual, que este ano está agendado para 27 de outubro, na Cidade Desportiva ço do CD Nacional e que serão entregues no habitual jantar anual, que este ano está agendado para 27 de outubro, na Cidade Desportiva do clube.