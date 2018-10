O Dançando com a Diferença leva ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas, no próximo dia 27 de Outubro, o espetáculo DOESDICON, a criação de Tânia Carvalho que estreou em 2017.

Nas palavras da coreógrafa DOESDICON, procura uma composição para desenho de movimentos fixos, não rígidos. É um trabalho dos contrastes rítmicos do corpo em deslocação ou não. Esta obra que procura não...