‘Dançando com a Diferença’ em acção de sensibilização

O grupo ‘Dançando com a Diferença’ estará presente numa acção de sensibilização promovida pela Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (do Carmo), em Câmara de Lobos, na manhã desta segunda-feira, dia 14 de Maio.

Telmo Luis Ferreira e José Manuel Figueira, ambos com fortes ligações a Câmara de Lobos, através dos seus depoimentos e histórias de vida, tentarão sensibilizar a população escolar presente na iniciativa para o respeito à diversidade humana. Recorde-se que ambos estão no Dançando com a Diferença desde o início desta iniciativa, no ano de 2001, e, desta forma, são inúmeras as experiências que tiveram e que serão partilhadas com os mais de cem alunos que a actividade envolve.

A relação e o processo de trabalho com os diferentes coreógrafos, as experiências e as recordações das inúmeras viagens do grupo, para além das relações quotidianas entre todos os que fazem a companhia madeirense de Dança Inclusiva, serão partilhadas. Concomitantemente, abordarão os seus próprios percursos educativos e o desenvolvimento das suas catividades profissionais na catualidade, demonstrando os seus distintos percursos.

Para além dos depoimentos dos dois elementos do grupo, os alunos daquela escola também terão oportunidade de participar num workshop de Dança Inclusiva ministrado por Telmo Ferreira e Natércia Kuprian.

Refira-se ainda que esta acção insere-se no diverso leque de actividades que o ‘Dançando com a Diferença’ tem vindo a desenvolver, no âmbito educativo, em parceria com a Secretaria Regional de Educação através do projecto ‘+INCLUSÃO Escolas’.

“O investimento nos processos de sensibilização e consequente consciencialização é algo que acompanha todas as nossas iniciativas. Neste caso específico, depois de recebermos o convite da Escola Básica e Secundária do Carmo e avaliarmos a pertinência da nossa colaboração, decidimos por levar aos alunos da referida escola, depoimentos de pessoas que conhecem muito bem a realidade de Câmara de Lobos, fazendo com que possam ser ampliados os níveis de proximidade entre os depoimentos e o público envolvido”, refere ao DIÁRIO o director artístico do ‘Dançando’, Henrique Amoedo.