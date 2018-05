É um dos meses mais ‘mexidos’ do ano e o Casino da Madeira não se faz rogado e tem preparado um programa de entretenimento de excelência.

A programação de Junho começa em grande, no dia 2, com a festa ‘I Love Baile Funk’. “Depois de termos apresentado pela primeira vez a festa em Fevereiro deste ano no Copacabana, era apenas uma questão de tempo, até os trazermos de volta”, começa por dizer Márcio Costa, coordenador de Animação do Casino da Madeira.

Vejamos o que se diz sobre este evento: “O ‘Baile Funk’ é uma das festas com mais sucesso em Portugal neste momento, mas qual a razão de tal sucesso? As descrições mais eruditas e os relatos mais elaborados não conseguem melhor que apenas uma palavra: festa. As noites ‘I Love Baile Funk’ são isso mesmo, uma tremenda festa onde o Seu Jorge e o Naldo se juntam ao despique com os Skank, quem sabe com a Gaiola das Popozudas ou até mesmo o Bonde do Tigrão. No fundo, uma festa onde a música brasileira da mais brega à mais cool se juntam e fazem de uma noite simples uma memória digna do calçadão”. Nota ainda para os diversos brindes ‘I Love Baile Funk’ que serão distribuídos ao longo da noite. Para o primeiro sábado de Junho estão convidados André Henriques (RFM), em formato DJ set, e Paulo Silver que irá actuar como mestre-de-cerimónias (MC).

A 23 de Junho será tempo de dançar no “magnífico” Jardim do Casino, com a festa ‘Jardim Dançante’. A matiné irá decorrer bem na abertura do Verão, a 23 de Junho, entre as 16h30 e as 22h30. O grande convidado é Ricardo Marques, mais conhecido artisticamente como DJ Jiggy que, segundo Carl Cox, monstro da música electrónica, disse em entrevista à revista Jockey Slut que Jiggy é “um dos melhores DJs do Mundo”. Já partilhou a cabina com nomes mundiais da house e do techno, actua em clubes, discotecas, festas em castelos e conventos. Em 2005 foi eleito Melhor DJ Português nos Dance Club Awards. Ora, depois de um ‘set’ “memorável” no Garden, em Dezembro passado, este é um dos regressos mais aguardados dos últimos tempos. O ‘Jardim Dançante’ irá contar ainda com as prestações de Michael C e Jay Camara, Phill.Me e Diogo Freitas, estes últimos apresentando-se unicamente com um ‘DJ set’ em vinil. Além da música, a festa irá contar com a presença de artistas e performers, que irão dar toda a dinâmica à matiné dançante. E sendo um sábado de Junho, o grande final do ‘set’ de DJ Jiggy será ‘coroado’ com o fogo-de-artifício do Festival do Atlântico.

“Com uma vista privilegiada sobre a baía do Funchal, o ‘Jardim Dançante’ é o evento que dá o mote para o Verão quente que se espera na Pérola do Atlântico. Os bilhetes custam 8 euros em pré-venda (até dia 22 de Junho inclusive) e 10 euros no dia do evento. Poderão ser adquiridos no balcão de informações do Fórum Madeira ou na recepção do Casino da Madeira”, diz Márcio Costa.

Com o aproximar das férias de Verão, o Copacabana e o Garden preparam-se para abrir às quartas, com as noites ‘The Social Networks’. A partir de 20 de Junho, e ao longo de todas as quartas de Verão, todos os seguidores das redes sociais do Casino (Facebook e Instagram) têm entrada gratuita, com oferta de 1 bebida às senhoras (válido para entradas até à 1 hora da madrugada).

No roteiro de Verão refira-se ainda que todas as sextas-feiras há as concorridas noites ‘Ladies Fever’, sob comando musical do DJ residente Luís Gonçalves. Já o Garden, espaço mais alternativo do Casino da Madeira, continua a fazer a sua própria história: para os amantes da música electrónica, o DJ residente Michael C estará aos comandos da selecção musical ao longo de todas as sextas-feiras.“Os destaques do mês de Junho vão para dia 2, onde recebemos Mister Teaser, que vem da cidade do Porto, e no sábado seguinte, é a vez de Hernandez invadir o espaço mais verde do Casino”, diz Márcio Costa.

Além dos espaços nocturnos, o Casino da Madeira irá associar-se ao conceituado Festival do Atlântico, criando quatro noites para o efeito. “O Restaurante Bahia abre nos dias 9, 16, 23 e 30 Junho, com um menu empratado, bebidas incluídas, espectáculo ‘Spirit Of Dance’ com a Associação de Dança da Madeira, e subida ao esplendoroso terraço do Casino para assistir ao fogo-de-artifício”, adianta.

De resto, mais informações através do e-mail fo.cdm@pestana.com. Recorde-se que às quintas-feiras estará em cena o novo espectáculo ‘Around The World’, com Vânia Fernandes e Miguel Pires.