‘Da leveza do sonho’ leva Teresa Gonçalves Lobo ao Bairro Alto

A Galeria das Salgadeiras abre a porta à obra de Teresa Gonçalves Lobo, integrando-a na 9.ª edição do ‘Bairro das Artes’. A artista plástica madeirense apresenta a partir de hoje no espaço lisboeta, localizado no Bairro Alto, a exposição ‘Da leveza do sonho’, um conjunto de desenhos a tinta-da-china sobre papel e a pastel seco sobre papel. Ao todo são 15 obras realizadas entre 2010 e este ano, para ver até ao dia 17 de Novembro.

O conjunto inclui dois grandes formatos a pastel seco de 2015 e 13 outros a tinta-da-china preta, azul e vermelha, um de 2010, dois de 2013 e dez de 2018. “Estes desenhos são o sangue seco do tempo”, escreveu José Manuel dos Santos, num texto que acompanha ‘Da leveza do sonho’. “Têm a firmeza ácida das gravuras, a identidade tracejada das impressões digitais, a velocidade soletrada dos morses visuais, o segredo surdo dos códigos, a mudança de escala da vida”. Todos são testemunho do percurso artístico de Teresa Gonçalves Lobo, do seu sonho tornado realidade.

“A arte de Teresa Gonçalves Lobo tem atenção e espera. Procura a paciência e é paciente na procura”, acrescentou o autor sobre a pintora madeirense. “Tem música e método, modulação e minúcia. Para falarmos da sua obra, as palavras devem ter duas recusas - a do excesso e a do defeito. Nem de mais, nem de menos”. Comparando a arte da artista a um rio que corre sem margens e a um castelo sem fosso, José Manuel dos Santos rende-se ao trabalho de Teresa. “Esta obra é subtil e não simples. É fluente e não fácil. É leve e não ligeira. É densa e não dúctil. É sofisticada e não solene. É serena e não suave. É sustentada e não sobrecarregada”.

A simplicidade apenas aparente das linhas e pontos traçados pelas mãos experientes de Teresa Gonçalves Lobo são imagem de marca desta madeirense, nascida no Funchal em 1968. Com uma carreira consistente, expõe regularmente no país e fora já apresentou os seus trabalhos na Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Espanha, estando representada em várias colecções particulares e públicas em Portugal e no estrangeiro. A artista, que estudou desenho, pintura e gravura no Ar.Co - Centro de Comunicação Visual e fotografia no Cenjor, desenvolve a carreira essencialmente em Lisboa, com atelier na capital e no Funchal. Presentemente é representada pela Galeria das Salgadeiras e pela galeria Waterhouse & Dodd, em Londres.

‘Bairro das Artes’ com quase 40

Este ano a exposição ‘Da leveza do sonho’ integra a 9.ª edição do Bairro das Artes, evento criado pela Associação Isto não é um Cachimbo para celebrar a Arte Contemporânea e que marca a ‘rentrée cultural’ da Sétima Colina de Lisboa. Decorre desde 2010, entre a zona do Rato e o Cais do Sodré, estendendo-se no dia de hoje entre as 18 horas e as 22 horas a 39 espaços com diversas propostas. Participam sobretudo galerias de arte e museus, mas também espaços institucionais e outros ligados à Arte Contemporânea nesta zona da cidade. Este ano, inclui arquitectura, através de uma parceria com a Ordem dos Arquitectos.