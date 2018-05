Ac. Viseu pede ajuda a Seara para ‘apoiar’ o União

Não está, definitivamente, fechado o campeonato da II Liga desta temporada, 2017/18. A participação que o União apresentou contra o Santa Clara, pela não presença na ficha de jogo do dérbi insular de, no mínimo, três jogadores sub-23, o que se verificou, também, nos dois jogos seguintes, com Gil Vicente e Varzim, tem feito ‘correr muita tinta’ e já justificou a intervenção do Académico de Viseu, que se está a mexer, também, no sentido de que a equipa açoriana seja penalizada com derrota no jogo com os madeirenses para, assim, poder subir de divisão.

Os visienses avançaram mesmo com uma petição pública em nome da verdade desportiva e, segundo apurámos, a direcção pediu ajuda a um ‘homem da terra’, Fernando Seara, advogado que é vogal do Conselho Directivo do Tribunal Arbitral do Desporto.

Para além disso, o treinador do Académico de Viseu tem utilizado as redes sociais para pedir justiça. “Não existe maior defensor do que eu de que as vitórias são dentro das quatro linhas, mas.... com regras iguais para todos”, escreveu Manuel Cajuda, salientando que na resolução deste caso “não é preciso ouvir alguém.... basta apenas saber ler”.

O processo está nas mãos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) há mais de dois meses, pelo que, a qualquer momento, poderá haver uma decisão. No entanto, é preciso ter em conta que tem efeito suspensivo para o Conselho de Justiça da FPF, porque, independentemente do veredicto, haverá sempre dois clubes contra: União e Académico de Viseu ou Santa Clara e Braga B. A ser dada ou não razão aos unionistas.