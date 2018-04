Da crença nasceu um ‘jardim’

Os serviços da florista ‘O Jardim da Piedade’ estão a ficar conhecidos um pouco por toda a ilha e arredores. Com loja física no Caniço Shopping, este negócio vai muito além da venda de flores, sendo que a decoração de casamentos é dos serviços que mais ocupam a agenda desta florista.

“A nível de casamentos, nós tratamos de tudo, desde os brindes, convites, arranjos florais para as igrejas, salões, bouquets de noiva. Até o próprio bolo, se os noivos quiserem, encomendamos a uma pastelaria e depois fazemos a decoração com flores”, enuncia a empresária Susana Brito, acrescentando que também possui contactos para aluguer de carros. “Só não tratamos do vestido de noiva, porque é uma parte muito pessoal da noiva, mas, de resto, tratamos de tudo. Temos o nome de florista, mas na prática somos organizadoras de casamento porque tratamos de tudo”, diz.

Acompanhar tudo de perto é uma mania assumida da empresária, que também gosta de colocar as ‘mãos na massa’. “Normalmente, costumo fazer os exemplares de arranjos e depois as minhas funcionárias ‘copiam’. Como sou eu que tenho o contacto directo com os noivos, acabo por entender melhor o que é que eles querem e gosto que as coisas corram sempre pelo melhor”.

Com uma ‘onda’ de casamentos a aumentar, ‘O Jardim da Piedade’ realizou trabalhos para cerca de 50 casamentos, no ano passado, sendo que 25 foram de emigrantes. “Há dois anos para cá, temos notado que muitos emigrantes têm vindo à Madeira casar e aproveitam também para passar férias”. Com este tipo de noivos, o planeamento do casamento, apesar de ser feito à distância, acaba por correr bem, devido às novas tecnologias. “Normalmente, envio sempre um questionário aos noivos e também mostro fotografias de inspiração, tal como eles também me podem enviar fotos daquilo que eles gostam. E, antes do casamento, tenho sempre o cuidado de ter uma reunião com eles para recapitular tudo o que foi combinado e também para ver se é necessário fazer alterações. Não quero falhar em nada”, afirma.

Além da tradicional venda de bouquets de flores ao público e trabalhos para todo o tipo de cerimónias (religiosas ou não), esta florista tem sido requisita para eventos com grande destaque, como é o caso da Festa da Flor. “Fizemos a decoração da trupe Império da Ilha, que participou no desfile da Festa da Flor deste ano”. Foram usadas 6.000 gerberas, 800 cravos, 10 fardos de cedro, 6 fardos de gipsofila, muita verdura, arames e cola. Foi um trabalho de 142 horas, divididos pelos cinco elementos da equipa de Susana.

Decoração de interiores

Na loja, existe um variado leque de peças de decoração de interior que estão disponíveis para venda ao público. Mas, para quem não se sente à vontade para decorar a própria casa, o ‘Jardim da Piedade’ não se importa de fazer esse trabalho. “Este ano, começámos a fazer decoração de interiores. Pelos vistos, além de florista também sou decoradora”, diz, entre risos, a empresária. Nesta primeira experiência, “mudámos o apartamento todo em questão, foi tipo um ‘querido mudei a casa’. Os donos chegaram ao apartamento e quase que não o reconheciam”. Desde móveis, quadros, até os talheres da cozinha e os electrodomésticos foram substituídos, num trabalho que durou cerca de um mês.

Entre um ambiente descontraído, Susana diz que cada uma das suas funcionárias foi um ‘achado’, devido à dedicação e esforço que cada uma deposita no seu trabalho. E é devido ao bom atendimento e, consequentemente, aos bons resultados que os clientes retornam sempre ao ‘ponto de encontro’. “Tenho clientes desde há 15 anos”, sublinha. Como tal, não é por acaso que “fomos a primeira loja a ter um livro de elogios. O nosso primeiro registo no livro de elogios aconteceu no dia 11 de Janeiro de 2012, altura em que o ‘Livro de Elogios’ que hoje conhecemos ainda não existia”, confere Susana.