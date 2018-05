Da adaptação ao êxodo

Uma reeleição sem surpresas. Esta a generalidade das reacções aos resultados eleitorais de domingo na Venezuela. Com os afectos a Nicolás Maduro a acentuar a percentagem dos votos, cerca de 68%, três vezes mais do que o mais directo adversário, Henri Falcón, que obteve 22%. Ganha quem vai a jogo. Uma resposta aos países que não reconhecem os resultados destas eleições. O reeleito presidente defende um diálogo nacional e convidou os opositores a participar.

Mudanças e uma revolução económica é o que promete Maduro para este mandato. Já a oposição salienta a abstenção, que atingiu os 52%. Num universo de 20,5 milhões, não chegou aos 9 milhões os que foram às urnas. Vemos também uma quebra de cerca 1,5 milhões de votos dos adeptos de Maduro relativamente às presidenciais de 2013. Na altura, o sucessor de Chavez, que esteve numa luta renhida com Capriles, obteve uma ligeira vantagem de pouco mais de 220 mil votos. Recorde-se que em 2012 Hugo Chavez obteve mais de 8 milhões de votos (55%).

A oposição salienta que nunca a abstenção foi tão grande neste país e que apenas um em cada três venezuelanos apoia o actual governo.

De um modo geral, a comunidade portuguesa está apreensiva com o futuro, mas conforme alguns referem a vida continua. Há também quem tenha dado um compasso de espera e agora pondere abandonar definitivamente o país. Outros pensam numa possível adaptação à realidade.

Para perceber as consequências destas eleições, o DIÁRIO falou com um luso-descendente, engenheiro de comunicações, advogado e professor universitário na cidade de Valência.

Agustín da Costa não ficou surpreendido com o resultado e destaca como positivo não ter havido casos de violência. As eleições decorreram com civismo. Tendo em conta as circunstâncias o número de votantes em Maduro devia até ser superior. O número de funcionários públicos, cerca de 3 milhões e respectivas famílias, os pontos vermelhos, que perto as mesas eleitorais ofereciam benefícios sociais, os meios do Estado usados na campanha, o controlo dos meios de comunicação social públicos, a ausência de uma alternativa, explicam facilmente o resultado.

Mesmo assim considera que a oposição devia ter ido a votos. “Não há alternativa”, diz. Quanto às consequências são muitas e profundas.

“O êxodo de profissionais será ainda maior, especialmente de jovens que não vêem condições para continuar no país. Não há medidas para reduzir a inflação. Aumenta a tensão política e social, pois, não há uma vontade firme para um trabalho em conjunto, que junte o que há de melhor no país”.

Além disso, “a pressão internacional tem consequências no desenvolvimento económico. Não há estímulos à produção nacional, quase tudo é importado, a produção de petróleo está a cair e é necessário avaliar o que se está a passar com a PDVSA (a petrolífera nacional). Ou seja, com menos produção internamente, maior é a dependência externa. Há também um círculo vicioso, como internamente não há mudanças, externamente há mais sanções”, conclui Agustin da Costa.