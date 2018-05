Custa menos 1.119 €/m2 comprar casa em Santana

Comprar casa em Santana, além dos benefícios de viver na pacatez de uma cidade embrenhada no mundo rural que dista a 42 km e cerca de 40/45 minutos de carro do Funchal, tem uma vantagem para o bolso que pode fazer a diferença ao fim de uma vida de trabalho. É verdade que viver em São Martinho, a freguesia com o metro quadrado de casa mais caro da Madeira, pode ser uma vantagem, pela valorização dos imóveis, mas fique a saber que a diferença é superior a 1.100 euros se comparado com uma compra na única cidade da costa Norte da Madeira.

Suponhamos um alojamento com 200 metros quadrados de área coberta na freguesia de São Martinho, este custaria aos preços referidos (1.569 €/m2) um total de 313.800 euros. Na média do concelho do Funchal (1.385 €/m2) a mesma casa ficaria pelo preço de 277 mil euros. No concelho de Santana, nas mesmas circunstâncias e com o preço por m2 nos 450 euros, o comprador pagaria somente 90 mil euros. Ou seja, menos 223.800 euros que em São Martinho, significando que poderia comprar mais duas casas e ainda sobrava dinheiro para quase ‘meia-casa’ de igual dimensão. Face ao Funchal, são menos 187.000 mil euros e daria para comprar, em Santana, mais duas casas e sete mil euros em ‘trocos’.

Estas comparações servem apenas para demonstrar, de facto, a enorme disparidade que é o custo de vida (compra de casa) na mesma ilha, mas em zonas que distam apenas a 42 quilómetros de distância de carro. Há dois anos, face ao Funchal a diferença era de 816€/m2, agora é de 935 €/m2.

Estes valores foram publicados na passada quarta-feira pela Direcção Regional de Estatística ao mesmo tempo que o INE publicava os dados a nível nacional e mostram que no 4.º trimestre de 2017 (últimos 12 meses), na RAM, “o preço mediano de alojamentos familiares foi de 1.126 euros/m2, correspondendo ao valor mais elevado observado desde o 1.º trimestre de 2016 (1.º período da série), mantendo-se também acima da média nacional (932 euros/m2). Comparativamente aos trimestres anterior e homólogo, os crescimentos foram de 2,9% e 10%, respectivamente”, diz a DREM. “Note-se ainda que o valor do segmento dos alojamentos novos (1.212 euros/m2) continua a superar o valor dos alojamentos existentes (1.088 euros/m2) em 124 euros”.

Regista-se o facto de nestes dois anos os preços dos alojamentos novos terem diminuído 64 €/m2, enquanto os existentes valorizaram 147 €/m2, sendo que para o total geral o aumento foi de 152 €/m2.

“Para os apartamentos, o valor observado na RAM (1.249 euro/m2) foi, de modo significativo, superior (20,8% acima) ao verificado para o conjunto do país (1.034 euros/m2), sendo que para os apartamentos existentes o diferencial acentuou-se, com o valor regional (1.217 euros/m2) a se situar 21,7% acima do de Portugal (1.000 euros/m2)”, faz notar, com a evolução dos existentes (+237 €/m2) a superar a dos novos (+190 €/m2).

Nota final para a tipologia, registando-se a curiosidade o preço por metro quadrado de um apartamento T0 ou T1 no Funchal valer mais (1.525 €) do que um T3 (1.330 €), um T2 (1.323€) ou um T4 ou mais (1.068€). As diferenças entre as tipologias mais caras e as T2 e T3 acentuaram-se nos últimos dois anos. Nessa altura eram quase iguais.

Reajuste de preços na avaliação pela banca continua

O valor de mercado dos imóveis na Região Autónoma da Madeira está em quebra nestes primeiros três meses de 2018, com quedas acentuadas tanto no Funchal, que é o ‘barómetro’ da dinâmica deste sector, como no total regional, seguindo em contraciclo com a média nacional. Esta é uma das novidades do novo ano no que toca à avaliação de imóveis feitas pela banca para efeitos de concessão de crédito à habitação, depois de ter atingido o ‘pico’ de valorização no Funchal em Dezembro de 2017 (1.482 euros), o mais alto desde pelo menos Julho de 2013 e que vinha em ascensão ‘meteórica’ desde Junho do ano passado (1.319). É certo que no início de cada ano assiste-se a uma quebra quase cíclica nos valores das avaliações para voltar a subir no resto do ano. Mas desta feita em apenas três meses, recuou a valores abaixo de Janeiro de 2017.

Assim, desde Janeiro (1.473 €/m2) até Março (1.378 €/2) o valor médio de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) diminuiu face ao último mês do ano passado um total de 104 euros enquanto que nos seis meses anteriores aumentara 163 euros.

Já no total da RAM, em Março de 2018, o valor médio de avaliação bancária fixou-se em 1.268 euros/m2, tendo registado um decréscimo de 0,2%, em relação ao mês precedente, e um aumento de 4,9%, em relação ao mesmo mês do ano anterior”, registando claramente uma descida muito menos acentuada, uma vez que voltou a estar aos mesmos níveis verificados em Setembro do ano passado.

Não obstante, tanto a Madeira como o Funchal continuam a estar bem posicionados nas regiões e concelhos mais caros do país para comprar casa. A RAM só era ultrapassada por Algarve (1.463 euros/m2) e pela Área Metropolitana de Lisboa (1.420 euros/m2), enquanto a capital madeirense, ainda que suplantada por municípios como Cascais, Loulé, Lagos, Oeiras e Albufeira, numa lista liderada por Lisboa (2.438 €/m2), nas cidades com mais de 100 mil habitantes, o Funchal está em segundo, com 1.385 euros/m2.