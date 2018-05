Cursos por homologar fazem ‘estragos’ no CEPAM

Está a ser uma ‘bota difícil de descalçar’ a da oficialização dos cursos de cordofones madeirenses que foram integrados na oferta formativa do Ensino Artístico Especializado do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) sem que tenham sido primeiramente homologados. O processo começou no início do ano passado com vista ao reconhecimento pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), até ao momento sem sucesso.

Nestes três cursos estão à volta de 30 alunos, entre eles os que transitam agora para o 5.º grau, equivalente ao 9.º ano, e que vão procurar no fim o seu diploma. Recentemente uma aluna quis matricular-se para continuar no próximo ano lectivo fazer o 3º grau, ou seja o 7.º ano, no ensino articulado em rajão, mas já não lhe foi permitido, precisamente porque se trata de um curso que deveria ser equivalente aos restantes do Ensino Básico mas não está legalizado. O CEPAM não aceita novas matrículas de início de ciclo para o Curso Básico de Ensino Especializado de Música no articulado.

Ângela Milho queixa-se porque a filha, de 12 anos, esteve dois anos neste modelo e agora é-lhe dito para voltar ao ensino regular como se não tivesse investido no articulado, sendo a alternativa apresentada a de continuar a aprendizagem do rajão no ensino supletivo, em regime livre.

Este será o quinto ano da jovem no CEPAM, o terceiro no modelo. No âmbito do Curso Básico de Ensino Especializado de Música articulado, as disciplinas da formação musical substituem outras do currículo regular, combinando no caso desta aluna as aulas entre o CEPAM e a Escola Horácio Bento de Gouveia. “Este ano não querem fazer a inscrição desta forma. Ela já fez dois anos porque é que não vai fazer os outros?” A pergunta da mãe deverá ser respondida hoje na reunião que vai manter com a direcção do CEPAM.

Ângela Milho tem dúvidas também em relação aos anos anteriores. A filha, porque escolheu o Ensino Especializado de Música, em regime articulado, há aulas que não assistiu, matéria que não deu quando comparado com os colegas que frequentaram o ensino regular. A mãe sente que agora ela será penalizada ao regressar ao ensino regular, mesmo sendo aluna de boas notas. “Se não é legalizado, como é que é a nível curricular?” “É injusto, ela fez todas as provas, respeitou, todas as obrigações que tinha como aluna ela cumpriu”, argumenta.

Contactado o Conservatório, o presidente da direcção recusou-se a falar sobre o processo de homologação e sobre o caso concreto da aluna que este ano não se pôde matricular. Carlos Gonçalves reencaminhou as explicações para a Secretaria Regional de Educação. “Os alunos nunca estiveram no ensino especializado devidamente homologado, e esse é que foi o problema”, reconheceu. “O problema não é de agora, o problema é que alguém tomou a iniciativa de abrir essa oferta formativa sem que ela estivesse homologada. Nós agora estamos a tentar resolver um problema do passado”. A opção de incluir os cordofones no Ensino Especializado de Música vem da direcção anterior.

Neste momento o processo está a desenvolver-se, mas ainda não há uma resposta, adiantou o director regional da Educação. “Já fizemos vários contactos, estamos em fase final de contactos para vermos qual será a solução para essa situação”.

Um caminho sugerido pelo CEPAM doi o de ser o Governo Regional a dar enquadramento legal à formação musical em braguinha, rajão e viola de arame. Marco Gomes descarta e esclarece que a Região não tem autonomia administrativa para interferir nas áreas da avaliação e do currículo. “Neste momento não. Pode fazê-lo numa adaptação da legislação sobre o currículo que entretanto vai ser publicada”.

A luz surge assim ao fundo do túnel, ainda que não para o próximo ano lectivo. A Região para regularizar por esta via terá de fazer uma adaptação para permitir que haja conteúdos regionais e só depois disso poderá efectivamente fazer a adaptação, uma vez que se trata de um curso que dá habilitação profissional, explicou o director, revelando ainda que porque estão a ser introduzidas alterações aos currículos a nível nacional, a ANQEP não está neste momento a fazer a homologação de nenhuma situação semelhante. “A situação é complexa pela origem, por se ter iniciado o curso sem antes se ter feito a devida homologação e por todo este desenvolvimento e alteração do currículo que está a surgir”, reconheceu.