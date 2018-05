Curso em anestesiologia para 18 médicos

A Associação Portuguesa da Anestesiologia, através da Secção de Cirurgia Cardiotorácica, e o SESARAM organizaram um curso destinado a 18 médicos, que exercem na Madeira. São anestesistas, intensivistas e cirurgiões carditorácicos. O curso, financiado com fundo europeus, destinou-se a dotar os profissionais de “competências técnicas e científicas relativas à utilização da ecocardiografia transeosofágica e transtorácica no período peri-operatório”, explicou o SESARAM

A formação decorreu, ontem, no Centro de Simulação Clínica e contou com a presença da presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, Rosário Órfão. Ao DIÁRIO, a médica, que exerce em Coimbra, explicou que cada vez mais, os anestesiologistas trabalham directamente com médicos de outras especialidades e deu relevo à importância da comunicação entre os diferentes profissionais. Tudo em nome da qualidade e da segurança dos serviços prestados ao doente.