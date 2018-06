Curandeiro de Machico fica 14 anos na cadeia por violar duas crianças

O Juízo Central da Comarca da Madeira fixou, ontem, em 14 anos de prisão o cúmulo jurídico das penas aplicadas ao curandeiro de Machico que foi condenado em dois processos por violação agravada e abuso sexual de crianças.

A 23 de Junho de 2016, Carlos Ferreira, de 49 anos, natural de Machico e com a profissão de leitor de consumos de água da ARM, foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de violação agravada de uma criança. Tudo aconteceu quando o arguido colocou as suas alegadas capacidades de cura ao serviço de uma família da Camacha. O seu ‘tratamento’ consistia em trancar-se num quarto apenas com a menor, onde lhe fazia massagens. Isto começou quando a criança tinha 9 anos e das massagens aos abusos sexuais e à violação foi um passo. Os abusos só cessaram quando a vítima completou 16 anos e ganhou coragem para denunciar o agressor.

Em Maio de 2017, Carlos Ferreira foi novamente condenado por violação agravada de outra menor. Nesse caso apanhou 6 anos de prisão por ter violado e engravidado em 2003 uma rapariga de 13 anos, também na Camacha.

Mesmo depois dos julgamentos, o arguido manteve-se em liberdade, visto que recorreu para os tribunais superiores. Mas depois de ter perdido tais recursos e das decisões judiciais terem transitado em julgado, o arguido foi preso e já está a cumprir pena na cadeia. “Ponderando a gravidade dos factos” e que o arguido “revela perigosidade”, disse a juíza Teresa de Sousa, foi-lhe aplicada a pena de 14 anos, o que torna a “situação prisional do arguido estabilizada”.