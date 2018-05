Cultura é tema de jornadas

O grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, vai dedicar os próximos dias 17, 18 e 19 a jornadas parlamentares dedicadas ao Património Cultural, um tema a que a União Europeia dedicou 2018.

Os sociais-democratas justificam esta iniciativa com a constatação do cumprimento dos objectivos traçados pelo governo regional que pretende “chamar a atenção para o papel da cultura e do património no desenvolvimento social e económico da Região”.

A bancada ‘laranja’ considera que defender o património é defender a história da Região, a “evolução enquanto povo e preservar os costumes e tradições”.

Neste momento, decorrem diversas acções de preservação do património e o PSD pretende destacara algumas.

A bancada liderada por Jaime Filipe Ramos refere, como exemplos das acções de divulgação e preservação do património regional, a reabilitação dos caminhos reais e a iniciativa ‘Capelas ao Luar’.

Na quinta-feira, dia 17, o grupo parlamentar social-democrata vai visitar as obras de recuperação do Museu-Fotografia Vicentes, no Funchal, que estão na fase final.

Este é um exemplo de preservação dos registos históricos da Região que, segundo foi referido pelo governo regional, deverá estar aberto ao público até ao final do ano.

Na sexta-feira, as jornadas parlamentares incluem a realização do seminário ‘As Memórias de um Povo’, no Centro de Estudos de História do Atlântico.

Finalmente, no sábado, último dia desta iniciativa, terá lugar uma visita ao Museu Etnográfico, na Ribeira Brava.

O PSD tem realizado jornadas parlamentares temáticas, desde o início da actual legislatura. As últimas decorreram, na passada semana, no Porto Santo.

Um dos principais objectivos destas acções é verificar o cumprimento do programa do governo regional e recolher contributos para as propostas que o partido deverá apresentar, no próximo ano, nas eleições legislativas regionais.