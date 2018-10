Cuidados Primários com forte adesão à greve

Esta segunda-feira, dia 29 de Outubro, os técnicos de diagnóstico e terapêutica estiveram em greve (pela quarta vez em 2018) para reivindicar junto do Governo da República a revisão da tabela salarial e das regras de transição para a nova carreira.

De acordo com os dados do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), no que toca aos Cuidados de Saúde Hospitalares, no...