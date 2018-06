Cuidados paliativos só chegam a 27% de quem precisa na Madeira

As estimativas, realizadas pela Unidade de Cuidados Paliativos do SESARAM (UCP), sugerem que 73% dos doentes que morrem na Madeira com necessidades de cuidados paliativos não os têm. A cobertura de tais cuidados abrange apenas 26,5% de quem necessita. Ainda assim, é um indicador que é melhor na Madeira do que no resto do Pais, onde se estima que 80% dos doentes com necessidades paliativas morrem sem a devida assistência.

A estimativa das necessidades paliativas é feita com base na mortalidade anual, o que aponta para a existência de entre 1.200 a 1.400 doentes, na Madeira, nessa situação. Mas nem todos são doentes agudos, com necessidade da intervenção da Unidade de Cuidados paliativos (UCP) do SESARAM, que está sedeada no Hospital Dr. João de Almada.

No cálculo, apresentado ao DIÁRIO pela coordenadora da Unidade, do número referido, 840 têm necessidades de cuidados paliativos agudos, o que significa que necessitam de apoio contínuo de esquipa especializada na área em causa. “Os restantes, embora com necessidades paliativas, podem permanecer acompanhados pelos seus médicos assistentes/de família e enfermeiros dos cuidados de saúde primários com formação básica em Cuidados Paliativos”, explica Licínia Araújo.

No ano passado, o acompanhamento da UCP chegou, como referido, a 26,5% do total de doentes com necessidades paliativas da Região. Nos últimos cinco anos, desde que a UCP foi criada no SESARAM, foram acompanhados 1.209 doentes e famílias, como faz questão de vincar a coordenadora da Unidade. Pois, explica, o trabalho é transversal a várias áreas, que vão muito além da vertente meramente clínica.

Neste momento, a UCP tem em ‘hospitalização domiciliária’ 69 doentes na ilha da Madeira e 10 na do Porto Santo. São doentes com acompanhamento em permanência, em que existe visitas domiciliárias e contactos telefónicos quase permanentes. Existem, ainda, outros 40 doentes que, estabilizados, são seguidos no domicílio.

Neste ano, já foram realizadas 1.442 visitas domiciliárias, que acontecem de terça a sexta-feira de cada semana.

26 mortes antes da primeira avaliação

Em 2017, houve 371 pedidos para acompanhamento pela UCP. Desses, 294 chegaram a ter o acompanhamento, mas houve 26 pessoas que morreram antes de serem alvo de avaliação pela equipa de UCP. Licínia Araújo revela, também, que é um indicador de qualidade quando a primeira avaliação é feita em entre 48 a 72 horas, após à referenciação (pedido). Mas, na Madeira, essa primeira avaliação pela equipa da UCP acontece, em média, 26 dias após ao pedido.

Existem várias razões para explicar os números referidos. A mais óbvia é a falta de recursos, de vária natureza, e a referenciação tardia. Neste aspecto, a situação tem vindo a melhorar, desde 2012, quando foi feita uma aposta na formação dos vários intervenientes no processo, para melhor identificarem os doentes com necessidades paliativas. “Há muita dificuldade em identificar o doente com necessidades paliativas”, afirma Licínia Araújo. Uma realidade nos cuidados primários, mas também nos diferenciados (hospitalares).

Além das formações regulares, uma das apostas para tentar alterar essa realidade foi a introdução do curso básico em cuidados paliativos na formação dos internos (estagiários) de Medicina Geral e Familiar (MGF). Essas duas frentes de actuação já estão a produzir efeitos. Passou-se de 20% de referenciações (pedidos) por médicos de MGF, em 2012, para cerca de 50% na actualidade.

225 doentes internados em 2017

No ano passado, estiveram internados na UCP 225 doentes. 59% deles acabaram por morrer no internamento. Os restantes tiveram alta e regressaram ao domicílio. Esse é o principal objctivo da UCP: estabilizar o doente e dar-lhe condições para regressar ao domicílio, pessoal ou institucional. “As unidades de internamento de agudos em paliativos têm exactamente como critério o conseguir estabilizar estes doentes e depois os mesmos terem alta. Estas altas permitem assegurar maior e mais rápido acesso a outros doentes que possam beneficiar deste internamento para controlar e optimizar e depois poder-se preparar o regresso ao domicílio.”

As unidades de cuidados paliativos não têm como objectivo curar os doentes. A grande meta é estabilizá-los e dar-lhes a melhor qualidade de vida possível, perante a doença que têm e que, por princípio, é terminal. Por isso, é feito o controlo sintomático, o que, de forma simplificada, se pode resumir em controlar a dor, a falta de ar, as náuseas e vómitos, ter o intestino a funcionar / resolver a obstipação. Na maior parte dos casos, os doentes só se queixam de uma coisa sem serem questionados: dor. Nos demais problemas – falta de ar, apetite ou náuseas, por exemplo, o doente tem de ser questionado para as referir.

Em cuidados intensivos paliativos o grande objectivo é que o doente se sinta bem. Se isso acontecer, nada é necessário fazer. Tornam-se secundários os indicadores de saúde, essenciais noutras circunstâncias.

Mas o trabalho da UCP vai muito além da estabilização do doente e, por isso, é que necessita e tem uma equipa de profissionais de várias áreas. Além de trabalhar o doente, é necessário actuar junto da família, tanto para que consiga lidar com o doente, quando e se ele regressar ao domicílio, como para prepará-la para a morte. Por vezes, o morrer em paz, passa por coisas tão simples como dizer ao doente “vai em paz que ficamos bem”. Licínia Araújo refere que, a dificuldade da partida acontece, muitas vezes, por não se saber o que vai acontecer a quem fica. Uma situação que atinge, em especial, quem tem pessoas dependentes. “Por vezes, é difícil partir quando estão com pessoas de quem gostam muito”.

A equipa da UCP está preparada para actuar transversalmente, por exemplo, ajudando a encontrar soluções sociais para situações complicadas de família.

Uma das coisas constatadas é a dificuldade em o doente regressar a casa, por questões sociais. Seria importante garantir soluções que não existem actualmente. “Temos muita falta da existência, fora, de lares para o fim da vida.” Os doentes, ressalva Licínia Araújo, “preferem sempre o domicílio”.

Faltam Recursos Humanos

Em Outubro do ano passado, o secretário da Saúde prometeu profissionais a tempo inteiro, na UCP, em consequência da alteração do Regulamento Interno do SESARAM. Mas, a esse nível, a única alteração que, entretanto aconteceu, foi a passagem das duas médicas de tempo parcial para tempo inteiro, no mês passado (Maio). Tudo o resto se mantém.

Um dos grandes problemas, neste momento, é a inexistência de enfermeiros para as visitas domiciliárias, que constituem a maior parte da actividade da UCP. Por exemplo, se for necessário uma perfusão ela não é possível, exactamente por não haver enfermeiro. Como resultado, além das consequências para os doentes, há um maior recurso às urgências do hospital, o que poderia ser evitado.

Os enfermeiros que estavam afectos às visitas domiciliárias tiveram de ser direccionados para o internamento do Hospital Dr. João de Almada e, mesmo assim, são insuficientes. Deveria haver três no turno da manhã, três no da tarde e dois no da noite. Mas são dois no da manhã, dois no da tarde e um no da noite. Pessoas que têm de corresponder às necessidades de 11 doentes agudos. Mas a insuficiência é mais abrangente. Basta referir que existem apenas sete assistentes operacionais, também para dividir pelos vários turnos.

De resto, apenas estas duas categorias profissionais têm as pessoas a tempo inteiro. Nas demais, acontece o mesmo com as duas médicas referidas, sendo todas as outras a tempo parcial (ver quadro).

Rede Regional sem financiamento

Criada por decreto legislativo regional, em Novembro de 2012, a Rede Regional de Cuidados Paliativos (RCP) nunca chegou a ir para o terreno. Questionada, que justificações recebe para que não tenha avançado nestes cinco anos, Licínia Araújo responde que lhe dizem que não vai ter financiamento e mais não acrescenta.

“O Decreto Legislativo Regional nº 35/2012/M, de 12 de Novembro, criou a Rede Regional de Cuidados Paliativos (RCP) da Região Autónoma da Madeira (RAM), estabelecendo as normas enquadradoras gerais do seu regime jurídico, de acordo com os princípios e normas estabelecidos pela Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, aprovada pela Lei nº52/2012, de 5 de Setembro”, explica o SESARAM, no seu site oficial. Mas a verdade, é que não existe, de facto.

Eutanásia: “Neste momento, não concordo”

A importância dos cuidados paliativos ganhou notoriedade pública no País, muito pela discussão gerada em torno das propostas na Assembleia da República para despenalização da eutanásia.

Desde 2012, quando entrou em funcionamento da UCP do SESARAM, apenas uma pessoa pediu para ser eutanasiada e manteve o pedido até ao fim da vida. A garantia é da coordenadora da Unidade, que acrescenta ter-se tratado de um estrangeiro.

Houve ainda uma outra pessoa, uma senhora, que chegou a falar no assunto, mas que, depois de estabilizada, não mais pediu a antecipação da sua morte.

Licínia Araújo reconhece, ainda assim, que o tema morte é comum nos doentes, mas muitas vezes, até existe uma crença religiosa que faz com que o desejo da morte seja para quando “Deus quiser”. Algo que acontece quando o doente é estabilizado.

Quanto à médica, a sua posição é clara: “Neste momento, tendo em conta o conhecimento do que é a eutanásia, eu não concordo.” Mas Licínia Araújo ressalva que esse não é um ‘Não’ para sempre. “Não posso dizer nunca.”

Acima de tudo, a paliativista teme que, se despenalizada como proposta, sem o conhecimento e ponderação devidos, a legalização se torne numa “rampa deslizante”, que tudo venha a permitir. Os casos da Bélgica e da Holanda são os dois bons maus exemplos.