“Cubano” Vital Moreira provoca indignação

“Mentecapto” e “centralista” foram os adjectivos que João Paulo Marques usou para classificar o artigo de Vital Moreira, sobre a Madeira. O ex-eurodeputado do PS escreveu, no ‘Dinheiro Vivo’ do passado sábado que era “escandaloso” que a República pagasse metade do novo hospital da Madeira, uma vez que a Região não contribui para os serviços do Estado.

Vital Moreira também se indignou por ser a Madeira uma das regiões mais ricas do país o que, diz, é conseguido à custa do Estado.

Estas afirmações dominaram o início da sessão plenária de ontem. João Paulo Marques considera que estas “pérolas” do deputado mostram que é “um mentecapto socialista” o que “o povo chama um cubano centralista”. Para o constitucionalista, garante o deputado do PSD, “o País começa e acaba em Lisboa”. Um pensamento que, acredita, é partilhado pelo PS.

As acusações ao PS-M de apoio ao centralismo de Lisboa foram sucessivamente repetidas por deputados da maioria. Do lado socialista, Victor Freitas, líder parlamentar, procurou cingir-se aos “erros graves” da governação social-democrata e destacar o “grande nervosisimo” que o PSD regista.

Na próxima semana, o PS realiza a primeira sessão dos seus Estados Gerais e vai contar com a presença dos ministros da Saúde e da Economia. Um facto que não foi ignorado pelo PSD que acusa os socialistas madeirenses de serem “totalmente comandados” pelo PS nacional.

Faltam lares de idosos

O parlamento debateu duas propostas do PCP que recomendam a construção de novos lares e requalificação dos já existentes.

Mário Pereira, do CDS, acusa o governo de gerir mal a questão dos idosos, destacando os problemas de altas problemáticas.

O orçamento da Segurança Social da Madeira recebe “zero euros” de Lisboa para a rede de cuidados continuados e este é, segundo o PSD, um dos principais problemas.

Rubina Leal, deputada do PSD e ex-secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais recordou que o governo regional apostou, sempre, no reforço do apoio domiciliário, das verbas para os cuidadores e na rede de cuidados continuados.