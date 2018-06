CTT em risco de fechar em São Vicente

A estação dos Correios de Portugal em São Vicente e do Porto Moniz poderão correr o risco de encerrar ou, no período matinal, ou no vespertino. A notícia corre rápido nos dois concelhos, mas o presidente do município vicentino diz que ainda não ter qualquer confirmação: “A primeira pessoa a se mostrar contra fui eu. Quando tomei conhecimento dessa possibilidade reuni com o director comercial dos CTT expondo diversos pontos de vista. Além disso, o Governo Regional está a par e está a desenvolver diligências no sentido de evitar que isso suceda”.

José António Garcês não tem a menor dúvida que “será um constrangimento enorme sobretudo na vida dos idosos” se esta alteração horária acontecer, e responde também às críticas vindas da oposição: “Acho piada quando ouço dizer que a Câmara não fez nada para evitar. As pessoas que dizem isso não sabem do que falam”, reage agastado.

É que o ex-candidato do PS à autarquia, Ricardo Catanho, teceu criticas que “a capital do Norte está ficando, a cada dia que passa, como o deserto do Norte”, adiantando que os “correios irão apenas abrir ao público na parte da manhã já a partir deste mês”, precisamente a 18 de Junho, precisou o socialista.

“Já fechou um banco, o tribunal já era para estar fechado, mas, felizmente, o PS quando tinha representação na CMSV desenvolveu esforços junto o Ministro da República e governo central para que essa situação fosse revista”, disse.

José António Garcês deu o troco ao comentário: “O único banco que fechou foi o BANIF pelas razões que são conhecidas. Uma vez mais o sr. Ricardo Castanho fala do que não sabe”, rematou.