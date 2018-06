Cristiano Ronaldo vezes três deu empate suado

Três golos de Cristiano Ronaldo - um a abrir o jogo, outro em cima do intervalo e o terceiro, numa execução primorosa de um livre directo, já na fase terminal da partida - permitiram a Portugal arrancar um ‘suado’ empate frente à Espanha, na partida de estreia no Mundial2018, disputada ontem à noite em Sochi.

A selecção portuguesa entrou muito bem no jogo e logo aos quatro minutos colocou-se em vantagem: Ronaldo arrancou na esquerda pela área espanhola e ‘forçou’ o seu colega do Real Madrid Nacho, com um toque ligeiro, a cometer grande penalidade. Uma falta apontada sem hesitação pelo árbitro italiano Gianluca Rochi, que o madeirense transformou com toda a calma, atirando para o lado direito de De Gea, que se lançou para o lado contrário.

A Espanha sentiu o golo sofrido e levou dez minutos até acertar o seu jogo. Foi nessa altura que David Silva deu o primeiro sinal de perigo dos espanhóis, num disparo que saiu por cima da baliza de Rui Patrício.

Mas foi também a partir daí que a selecção espanhola começou a impor o seu futebol de toque curto e aprimorado. Portugal denotava dificuldades em sair em ataque organizado, mas ainda assim esteve perto do segundo golo, quando Gonçalo Guedes (17 minutos) correu todo o meio campo espanhol com a bola no pé e acabou por atirar contra Sérgio Ramos, quando podia ter servido Cristiano Ronaldo que entrava célere pela esquerda. Depois de Guedes ter, de novo, demorado muito tempo no momento do remate, em mais um lance onde podia ter finalizado, a Espanha empatou no contra golpe: Diego Costa fez falta sobre Pepe, que nem o árbitro nem o VAR conseguiram descortinar. Depois veio ao de cima o talento do jogador do Atlético de Madrid, a bater Rui Patrício com um remate colocado. Pouco tempo depois, Portugal apanhou um valente susto, quando um disparo de Isco embateu na trave da baliza lusa e caiu muito perto da linha de golo.

Os espanhóis dominavam e Iniesta (35) voltou a ameaçar com um remate que saiu ligeiramente ao lado da baliza portuguesa. Contudo, à beira do intervalo, Gonçalo Guedes serviu Ronaldo para remate pronto, com De Gea a facilitar e a deixar a bola entrar na baliza. Portugal ia em vantagem para o intervalo, num resultado algo lisonjeiro.

O jogo não mudou de feição na segunda parte, com a Espanha a impor o seu futebol e a obrigar a selecção lusa a correr atrás da bola. Mas foi num lance estudado, de bola parada, que chegou o empate, aos 55 minutos. David Silva marcou o livre, Busquets desviou ao segundo poste de cabeça e Diego Costa surgir à boca da baliza a finalizar.

Portugal sentiu o golo, desconcentrou-se e, três minutos depois, na sequência de um ressalto, Nacho atirou forte, a bola foi ao poste da baliza portuguesa e anichou-se lá no fundo das redes.

Em situação de vantagem, os espanhóis começaram então a explanar o jogo que tanto gostam. Portugal era forçado a correr atrás da bola, estava desgastado e parecia impotente para chegar ao empate.

Só que quem tem Ronaldo sabe que tudo é possível: aos 88 minutos, uma execução perfeita de um livre directo fez os portugueses explodirem de alegria.