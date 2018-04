Cristiano Ronaldo passeou e o Real venceu

O Real Madrid venceu ontem em casa do Las Palmas por 3-0, em jogo da 30.ª jornada da liga espanhola, e aproximou-se do segundo lugar da tabela classificativa.

Dois golos do galês Gareth Bale, aos 26 e 51 minutos, este último de grande penalidade, e outro de penálti do francês Benzema (39), que hoje foi ‘capitão’ no 400.º jogo pelos madrilenos, deram o triunfo aos ‘merengues’.

O técnico francês Zinedine Zidane deixou vários titulares de fora, com Cristiano Ronaldo à cabeça, a pensar no duelo de terça-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões, na terça-feira, mas os madrilenos não sentiram grandes dificuldades para bater um ‘aflito’ Las Palmas.

O Real Madrid continua no terceiro lugar, agora com 63 pontos, menos um do que o Atlético de Madrid, que só joga hoje.

O madeirense aproveitou a ‘folga’ para passear com a namorada, Georgina Rodriguez, em clima de romance, numa das suas ‘máquinas’.

Barcelona empata

Entretanto, Barcelona empatou na deslocação ao Sevilha, com dois golos em dois minutos a evitarem a primeira derrota no campeonato.

O Sevilha adiantou-se no encontro por Vázquez (36) e Muriel (50), segurando a vantagem até aos últimos minutos do encontro, quando o uruguaio Suárez, aos 88, e o ‘substituto’ Messi, aos 89, ‘salvaram’ a equipa de Ernesto Valverde da primeira derrota na liga esta época.

Os catalães continuam líderes destacados de ‘La Liga’, com 76 pontos, mais 12 do que o Atlético de Madrid, adversário do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa, e pode aproximar-se, enquanto o Sevilha perdeu a oportunidade de subir ao quinto lugar à condição e continua em sexto, com 46.