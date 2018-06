“Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista de todos os tempos”

Cristiano Ronaldo é um orgulho para qualquer português, goste-se ou não da sua forma de ser e estar. Ontem, a bordo do navio Lobo Marinho, 610 passageiros e 48 tripulantes, renderam-se uma vez mais à magia e classe de um madeirense ímpar, que justificou a coroação de ‘czar’ da Rússia. Um imperador, em todos os sentidos da palavra, que empolgou aqueles na travessia entre a Madeira e Porto Santo acompanharam através do écran mágico a estreia de Portugal no Mundial.

Ao contrário das viagens normais, todos os televisores – há 13 para os passageiros – estiveram sintonizados no duelo ibérico. E quase ninguém quis perder ‘pitada’ do jogo, ainda que se tenha assistido a uma certa desmobilização quando a Espanha deu a volta ao resultado (2-3) e passou a controlar com classe o encontro, o que levou um passageiro a dizer: “pronto, lá estamos nós agarrados à calculadora”. Esquecera-se de Cristiano Ronaldo, que ganhou uma falta a Piqué, e respirou fundo. Aqueles que tinha perdido a esperança, viram aquele momento como a possibilidade de ouro, ‘colaram-se’ às televisões e o melhor do mundo não desperdiçou.

O navio, que pouco abanou numa viagem muito tranquila, ‘tremeu’ nesse momento, com o salto que passageiros e tripulação deram. Obra e graça de um génio do futebol, que tem no Imediato Paulo Batista, um homem que esteve muitos anos ligados ao hóquei em patins, um adepto incondicional.

“Temos um jogador que faz toda a diferença, que aparece nos momentos certos. É realmente um fenómeno. É sem dúvida o melhor jogador de todos os tempos, sempre o considerei e hoje [ontem] mais uma vez o provou. Continua a surpreender e se não fosse futebolista, se tivesse ligado a outra modalidade, era com certeza também o melhor, porque tem uma força mental incrível”, elogiou no final do encontro o marinheiro, na ponte de comando, depois de ter acompanhado o jogo como pôde, porque o trabalho e a responsabilidade exigiam atenção redobrada à ‘estrada’, até porto seguro, a Ilha Dourada.

“Não foi difícil trabalhar, é o serviço. Muitas vezes conseguimos acompanhar os jogos, outras vezes não, como foi o caso de hoje [ontem]. Só vi a primeira parte com a devida atenção, depois tive de render o comandante”, explicou Paulo Batista, que viu a segunda parte, ao longe, através de um monitor extremamente pequeno.

A viagem, tranquila, acabava em beleza. Quarta-feira há mais, para a tripulação com oportunidade de assistirem ao encontro de forma tranquila, sem intervalos devido a compromissos profissionais.