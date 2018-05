Cristiano Ronaldo ameaçado de morte

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi voltaram a ser ameaçados pelo Estado Islâmico, que promete decapitar os dois astros durante o Mundial’2018.

A menos de um mês do Campeonato da Rússia, a ameaça foi revelada pela Sixgill, uma empresa de inteligência cibernética que monitoriza as conversas do Daesh, que revelou um cartaz de promoção ao Mundial com as cabeças dos jogadores cheias de golpes num estádio de futebol lotado por combatentes jihadistas mascarados.

O cartaz mostra ainda dois terroristas agarrados aos jogadores, com a legenda “o chão vai estar repleto do vosso sangue”.

CR7 paga 14 milhões ao fisco

Entretanto, foi ontem avançado que Cristiano Ronaldo propôs o pagamento de 14 milhões de euros se o fisco espanhol encerrar a investigação que está a realizar a suspeitas de quatro delitos fiscais que o jogador português teria cometido, segundo o jornal espanhol ‘El Mundo’.

De acordo com “fontes próximas da negociação” ouvidas pelo diário espanhol, o fisco espanhol está a analisar a proposta formal feita pelo avançado português do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo mostra-se disposto a assumir a sua responsabilidade penal e também os critérios tributários que está a discutir há meses com o juiz de instrução, desde que o fisco baixe as suas pretensões económicas para cerca de metade.

O jogador propõe o pagamento de 14 milhões de euros, o que inclui a fraude que lhe é atribuída e a possível sanção associada.

Cristiano Ronaldo é acusado de ter, de forma “consciente”, criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol em 14.768.897 euros, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.