CriaPOESIA distingue melhores entre três arquipélagos

A quarta edição do concurso CriaPOESIA - Encontro Juvenil do Atlântico, iniciativa da Criamar - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, está a chegar ao fim. Hoje a partir das 15 horas decorre no Centro de Congressos da Madeira a cerimónia de entrega de prémios. Este ano, pela primeira vez, o concurso contou com a presença também de Cabo Verde. As Canárias serão convidadas a participar numa etapa futura.

O CriaPOESIA é uma concurso literário dirigido a alunos de 3.º ciclo e secundário dos três arquipélagos. Esta edição contou com cerca de 800 inscrições e foi apadrinhado pelo actor, encenador e formador Pedro Lamares.

Nos números, destaque para a subida significativa de entradas, uma vez que no ano passado a organização tinha recebido 400 inscrições, de 26 escolas, seis delas açorianas.

Participaram nesta quarta edição alunos de 39 escolas apoiados pelos professores, que têm colaborado na dinamização e no sucesso da iniciativa. Destas escolas, dez são dos Açores, foram representadas por cerca de 80 alunos. Outras seis são de Cabo Verde, pela primeira vez a participar com 23 jovens e quem sabe futuros poetas. As restantes escolas são madeirenses, algumas delas a participar desde a primeira edição, em 2015.

A cerimónia de hoje vai contar com a presença dos secretários regionais da Educação da Madeira e dos Açores, do embaixador de Cabo Verde em Portugal e, ainda a confirmar, da Ministra da Educação de Cabo Verde, para além do padrinho da edição.

Amanhã realiza-se o ‘cruzeiro poético’ ao Porto Santo, com cerca de 600 participantes, entre alunos e professores. O evento é apoiado pelo Grupo Pestana e pelo Grupo Sousa.