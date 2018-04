Crianças voltam a ter ‘Esperança’

Ludmilla Lana é natural do Brasil, mas vive há 12 anos na Madeira. Conhecia a cerimónia do Muro da Esperança, que se realizou ontem, mas nunca tinha ido até à Praça do Município ver ‘in loco’ o evento.

Este ano, aproveitou o facto de a escola da filha de quatro anos de idade estar presente na cerimónia e não resistiu em dar um ‘saltinho’ até ao recinto do evento para ver de perto toda a magia que envolve aquele momento simbólico. Ou este não fosse um dos pontos altos da Festa da Flor, onde o sol, as flores e as crianças criaram o cenário perfeito para ‘abençoar’ uma cerimónia que levou inúmeros madeirenses e turistas até à baixa citadina do Funchal. “A Jardim Escola João de Deus, onde a minha filha está matriculada, veio à cerimónia. Esta é a primeira vez que vim ao Muro da Esperança e estou a adorar, porque isto é muito lindo e as crianças ficam encantadas. Acho muito importante transmitirem este género de valores às crianças para que possam ser bons adultos”, disse.

Maravilhada com tudo o que viu, ficou com pena de não ter ido nos outros anos, mas depois desta experiência enriquecedora garantiu que irá voltar para o ano. “Tenho a certeza de que para o ano irei estar aqui novamente”, realçou não escondendo a emoção.

Se para a brasileira esta era uma novidade, o mesmo já não se pode dizer em relação a Marta Freitas, auxiliar no Colégio do Marítimo, que tem na memória as idas à cerimónia do Muro da Esperança quando era pequena. Ontem, foi pela mão da escola e, por isso, teve um significado especial. “Este evento é sempre muito bonito de ano para ano. Na memória tenho as vindas à Praça do Município quando era pequena e agora vim com os miúdos, tendo por isso um forte simbolismo”, referiu.

Das 150 crianças que o Colégio do Marítimo levou à Praça do Município, Núria foi das poucas meninas que deixou a vergonha de lado e falou ao DIÁRIO desta sua experiência. Depois de ter depositado uma prótea, no Muro da Esperança, e de assistido à largada de pombos, disse que estava “a gostar muito da festa”.

Apesar de estar encantada com a música que tocava ao fundo, junto ao palco, revelou que aquilo que mais prendeu a sua atenção foram as flores. E, de facto, desfilaram inúmeras qualidades pela Praça Município, cujas cores e cheiros davam um outro brilho ao evento. “Estou a gostar mais das flores do que das outras coisas”, atirou, esboçando um valente sorriso e posando para a máquina fotográfica.

1500 depositaram uma flor

Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, adiantou que o evento simbólico contou com a participação de 1500 crianças de 12 escolas da Madeira. A governante disse que este cartaz “é cada vez mais uma marca da Madeira”, que atrai muitos madeirenses e turistas, sendo esta cerimónia “um dos momentos altos da Festa da Flor”. “Esta é uma cerimónia muito bonita que já faz parte da tradição da Madeira e da Festa da Flor e onde, no fundo, há uma homenagem às nossas crianças, associando-as às flores, à graciosidade e a toda a pureza que estas têm”, afirmou.

Paula Cabaço voltou a dizer que a taxa de ocupação hoteleira para estas quatro semanas de Festa da Flor situa-se nos 85%, “superior àquilo que é a média anual da Madeira”. “Tudo isto confirma que este cartaz é cada vez mais forte e importante, não só no número de turistas que traz para a Madeira, mas pela forma como projecta a Região. Até porque os turistas, que vêm pela primeira vez, ao verem um cartaz tão diferente, com iniciativas tão únicas, com certeza que o irão divulgar e promover lá fora”, realçou.

Recorde-se que a iniciativa foi adiada no passado sábado devido ao mau tempo. Situação que não aconteceu ontem, levando muitas pessoas até à Praça do Município. Hoje, pelas 15h30, a festa continua com a ‘Madeira Auto Parade’, que se realiza na Avenida do Mar, trazendo à rua os clássicos.