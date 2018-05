‘À Descoberta da Música’ é o nome da iniciativa que foi ontem apresentada no espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e que está incluída no programa de comemoração dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo.

Destinada ao público infanto-juvenil, a actividade decorrerá entre os dias 10 e 12 de Maio, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, e conta com uma adesão de 100%, relativamente às escolas com pré-escolar e de 1.º Ciclo.

No total, são 265 crianças, provenientes de cinco escolas da ‘Ilha Dourada’, que vão participar neste evento, no qual se pretende sensibilizar para a música e apresentar aquela que será a oferta formativa do núcleo do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) – Eng. Luiz Peter Clode no Porto Santo, a partir do próximo ano lectivo. “Esta acção vai ser importante para reforçarmos o número de alunos no núcleo do Conservatório no Porto Santo, que está muito aquém do desejado”, disse Carlos Gonçalves, presidente do CEPAM.

Os primeiros dois dias da actividade serão compostos por uma vertente educativa, na qual serão realizadas sessões que permitirão um primeiro contacto das crianças com a linguagem e instrumentos musicais.

Já o último dia da iniciativa será composto por um concerto da Orquestra Académica do Conservatório, que envolverá a participação de 56 músicos.

A primeira sessão do referido concerto acontece às 11 horas do dia 12 de Maio e é destinada às crianças e aos respectivos encarregados de educação, sendo que o maestro da orquestra, Francisco Loreto, fará uma pequena apresentação das obras musicais que serão exibidas. Já a última sessão musical levada a cabo pela Orquestra Académica terá lugar às 20 horas e é destinada ao público em geral.

De referir que a actividade ‘À Descoberta da Música’ conta com um investimento de 6 mil euros.