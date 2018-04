Crianças do Porto Santo “desenham” a história

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura realizou um projecto intitulado ‘História e Criatividade’, esta semana a ilha dourada e que se enquadra nas iniciativas dos 600 anos da descoberta das duas ilhas do arquipélago madeirense.

Esta iniciativa decorreu nas escolas EB+PE do Campo de Baixo, Externato Nossa Senhora do Conceição e EB+PE do Porto Santo, nos dias 17, 18 e 19 de Abril, respectivamente, e juntou quase 400 alunos.

Nestas idades do ensino, a banda desenhada pode ser um artefacto pedagógico muito importante e de grande riqueza para estas crianças, contribuindo, por exemplo, para o desenvolvimento da escrita e também da leitura.

“Desde de logo foi dada a importância de desenvolver actividades para toda a população e dar oportunidades para um conhecimento maior sobre a sua história e sobre a sua origem, (no caso o Porto Santo)”, começou por referir ao DIÁRIO a adjunta da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Natércia Xavier.

Estas actividades são desenvolvidas para púbicos diferentes. “O trabalho que estivemos a fazer foi para crianças dos 3 aos 8 anos, com uma ferramenta que lhes é familiar, nesta caso o desenho através da banda desenhada” e fazendo coincidir dois mundos, “ o da historia e o da criatividade”, explicou Natércia Xavier.

A responsável salientou que por parte da história, é “importante conhecer melhor as origens do Porto Santo, para melhor defenderem a sua terra e perceberem como é especial o Porto Santo”.

“Há aspectos particulares da história do povoamento da ilha e da própria expansão portuguesa que são importante serem trabalhados, de diferentes formas e técnicas e que vão ser utilizadas vão ser diferentes consoantes os grupos”.

Os trabalhos de banda desenhada terão continuidade nos próximos meses, até “porque há material que foi entregue às escolas”.

O projecto ‘História e Criatividade’, junto, ao longo destes três dias 361 crianças das escolas do Campo de Baixo, Externato Nossa Senhora da Piedade e a Escola do Porto Santo. Natércia Xavier quis agradecer a toda comunidade escolar por terem colaborado com esta iniciativa, “ a todos os professores porque esta actividade não é possível realizar se os docentes e directores das escolas, não compreendessem a extensão desta oportunidade em termos de conhecimento da história do Porto Santo e é muito gratificante ver a alegria das crianças pela oportunidade e descobrir uma ferramenta nova”.

Este projecto voltará ao Porto Santo e escola Secundária Professor Doutor Francisco Freitas Branco nos primeiros dias de Maio do corrente ano.